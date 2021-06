Como funcionará o Live Text no iOS 15 e no iPadOS 15

O iOS 15 e o iPadOS 15 foram anunciados ontem com uma pletora de novidades que deverão chegar oficialmente a todos lá para setembro deste ano. No entanto, as primeiras versões beta já estão disponíveis para desenvolvedores e muitos deles estão encontrando novidades escondidas explorando as novas funções dos sistemas.

A Apple fez grandes avanços em aprendizado de máquina e inteligência artificial, e a função Live Text, bem como o app Traduzir (Translate), utilizam dessas melhorias para trazer facilidades que tornarão o nosso dia a dia muito mais fácil. Vamos, então, explorar algumas dessas novidades!

Live Text

O Live Text foi apresentado junto ao iOS 15, mas estará presente também no iPadOS 15 e no macOS Monterey 12. A função reconhece caracteres, textos e números diretamente pelos aplicativos Câmera ou Fotos — com ela, você consegue copiar um texto escrito em um livro, cartaz, quadro ou qualquer outro lugar apenas apontando a câmera do iPhone. A função, vale notar, se assemelha àquela presente há anos no Google Lens.

Veja abaixo o recurso em funcionamento:

A função utiliza inteligência artificial para reconhecer palavras e frases, permitindo que você não apenas os copie, mas também, no caso de números de telefone ou endereços de email, toque sobre eles para realizar ações como ligações ou obter direções no Mapas.

O Live Text também reconhecerá códigos de rastreio e links da web.

Todo esse processo é feito localmente no seu aparelho, então você pode ficar tranquilo que as informações não serão enviadas para um servidor remoto qualquer. Isso também torna a função ainda mais rápida.

O Live Text também é legal para aqueles que possuem algum tipo de impedimento visual, podendo copiar um texto rapidamente e vê-lo mais de perto ou até mesmo ativar o Ditado e ouvir o que está escrito ali.

Será possível reconhecer informações no aplicativo Fotos também, que, diferentemente do Câmera, aos poucos irá categorizando e analisando as suas imagens para encontrar informações relevantes e tornar a busca instantânea. E sim, todo e qualquer texto reconhecido pelo sistema será localizável via Spotlight.

O melhor de tudo é que o Live Text estará disponível inicialmente em inglês, chinês, francês, italiano, alemão, espanhol e — vejam só — português! 🥳

Traduzir

O aplicativo Traduzir foi lançado com o iOS 14, no ano passado, mas só este ano chegará também aos iPads. O app será totalmente integrado aos sistemas (iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey 12), permitindo que você selecione textos em qualquer lugar e faça a tradução diretamente pelo menu de opções. A função se integrará ao Live Text presente no Fotos e permitirá a tradução do texto selecionado nas imagens.

Em ambos iOS 15 e iPadOS 15, o aplicativo ganhará a função de tradução automática, que permitirá conversas mais fluidas entre pessoas de idiomas diferentes, sem haver a necessidade de ficar tocando no botão do microfone. O app também ganhará um menu de escolha de idiomas mais conveniente.

Todas essas são funções bem legais, e utilizam o aprendizado de máquina para tornar a experiência nos dispositivos muito mais fluida. Elas estarão disponíveis no final do ano, junto aos novos sistemas.

