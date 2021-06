Como serão as extensões do Safari para iPhone e iPad

Dentre os aplicativos do ecossistema da Apple, o Safari foi um dos que mereceu mais atenção na keynote de abertura da WWDC21, realizada ontem. E não é para menos: o navegador ganhará um banho de loja bem interessante, tanto no iOS/iPadOS 15 quanto no macOS Monterey 12, com um novo design, organização de abas e outras novidades.

Em relação ao iOS e ao iPadOS, especificamente, uma chegada era esperada pelos usuários há muito tempo e finalmente estará entre nós nos próximos meses: a partir dos novos sistemas, a versão móvel do Safari também passará a suportar extensões.

Mais que isso: desenvolvedores poderão portar as extensões já existentes no Safari para Mac com pouquíssimos passos — de fato, algumas delas funcionarão nos iPhones ou iPads sem requerer mais do que um ou dois ajustes no Xcode. Ou seja, logo de cara, o Safari para iOS e iPadOS já terá acesso a uma biblioteca imensa de gerenciadores de senha, VPNs, corretores automáticos, bloqueadores de rastreadores e outros tipos de plugins.

O desenvolvedor Andrew Beyer, que trabalha na equipe do 1Password, já deu uma prévia de como a extensão do serviço funcionará no iPadOS — e o funcionamento é bem parecido em relação ao que já estamos acostumados no macOS, com janelas que se sobrepõem e todas as funções encontradas na versão para desktop da extensão.

The very first look at the future of @1Password in Safari on iPad! 😍💜 #WWDC21 pic.twitter.com/WduzDFjAuR — Andrew Beyer 🌱 (@firebeyer) June 8, 2021

Aqui, vale lembrar também a notícia recente de que a Apple tinha formado um grupo com o Google, a Microsoft e a Mozilla para trabalhar em uma versão mais “universal” das extensões, que pudesse funcionar mais facilmente entre diferentes navegadores. A chegada das extensões ao iOS/iPadOS não deve estar diretamente ligada a isso, mas o grupo certamente renderá mais benefícios para essa integração — já podemos começar a imaginar um futuro, por exemplo, com extensões que funcionem em qualquer navegador, inclusive no iPhone ou iPad.

Para os desenvolvedores, a Apple já atualizou a documentação relativa às extensões para o Safari com todos os dados sobre a transição para o iOS/iPadOS. Você também pode acessar esta página para conferir vídeos sobre o tema, incluindo sessões da WWDC21 já falando sobre o design do Safari 15, as extensões adaptadas para o toque e muito mais.

Essa página do WebKit, por sua vez, já traz mais algumas documentações e sessões avançadas sobre o motor de renderização do Safari e os recursos que chegarão na nova versão do browser, incluindo novidades no Chaves do iCloud, a integração com códigos de verificação e muito mais. Deitem e rolem. 🤓