Eis os recursos do macOS Monterey exclusivos de Macs M1

Ainda ontem, falamos aqui sobre a lista de compatibilidade do vindouro macOS Monterey, que é até bem generosa — alguns modelos que ainda podem rodar o Big Sur ficaram de fora, mas no geral qualquer máquina dos últimos seis anos (ou até mais) poderá receber o novo sistema.

Publicidade

Isso não significa, claro, que qualquer Mac será capaz de realizar todos os recursos do Monterey — como eu já tinha presumido no artigo anterior, algumas funcionalidades ficarão restritas aos computadores equipados com o chip M1 (ou seus vindouros sucessores).

O 9to5Mac já deu uma analisada na primeira versão beta do macOS Monterey e fez uma lista dos recursos que serão exclusivos para os Macs com Apple Silicon. Vamos dar uma olhada nos principais deles:

Modo Retrato no FaceTime

Entre as grandes novidades apresentadas para o FaceTime, uma delas é a capacidade de embaçar o seu plano de fundo, como no Modo Retrato dos iPhones e iPads — um recurso muito bem-vindo para esconder a bagunça dos seus arredores. A funcionalidade, entretanto, só funcionará em Macs com M1.

Live Text

Assim como o iOS/iPadOS 15, o macOS Monterey também receberá o recurso Live Text, que reconhece caracteres em fotos e imagens e permite que você selecione, copie, cole e interaja com estes conteúdos como se eles fossem um arquivo digital de texto. No Mac, o recurso ficará integrado ao aplicativo Fotos, ao Safari e ao Quick Look… mas apenas em Macs com M1.

Mapas

A nova versão dos Mapas, com um globo terrestre interativo e a representação fiel de cidades e terrenos, também será exclusiva de Macs com Apple Silicon.

Captura de Objetos

Já falamos sobre a API Captura de Objetos, a qual permitirá que desenvolvedores criem modelos 3D com uma série de fotos de um determinado item com poucas linhas de código. A funcionalidade, entretanto, também será restrita ao M1 — o que não deixa de ser lamentável, considerando que estamos falando de um recurso muito útil para profissionais (muitos deles ainda em máquinas Intel, como os Macs Pro, iMacs Pro ou MacBooks Pro de 16 polegadas).

Siri

Aqui, sem muitas novidades: o recurso de fala sintética neural da Siri já é exclusiva para Macs M1 desde que foi lançado — a única diferença é que, no macOS Monterey, ele será disponibilizado em mais idiomas, como sueco, dinamarquês, norueguês e finlandês.

Ditado offline

No macOS Monterey, você poderá ditar o seu texto para o computador sem uma conexão de internet — o processamento da fala ocorrerá diretamente no dispositivo, o que torna tudo mais ágil e seguro. O recurso, entretanto, será exclusivo de Macs M1.

Por enquanto, é isto — nós, claro, ficaremos atentos sobre mais possíveis recursos exclusivos para o Apple Silicon. Vale notar também, claro, que o macOS Monterey ainda está em sua primeira versão beta, então a disponibilidade das funcionalidades acima está sujeita a mudanças. Fiquem de olho! 👀

MacBook Pro de 13″ de Apple Preço à vista: a partir de R$15.569,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.441,58

Características: chip Intel ou M1

Cores: cinza espacial ou prateado

Lançamento: 2020 Comprar

MacBook Air de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.083,25

Características: chip M1

Cores: cinza espacial, dourado ou prateado

Lançamento: 2020 Comprar

iMac de 24″ de Apple Preço à vista: a partir de R$15.839,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.466,58

Características: chip M1

Cores: azul, verde, rosa, prateado, amarelo, laranja ou roxo

Lançamento: abril de 2021 Ver preços

Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$7.829,10

Preço parcelado: em até 12x de R$724,92

Características: chip M1 ou Intel

Cores: prateado ou cinza espacial

Lançamento: 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.