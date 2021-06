Essas são as novidades que chegarão com o iCloud+

Como noticiamos por aqui, ontem a Apple anunciou o iCloud+, uma versão atualizada do seu serviço de nuvem, que adiciona belas novidades focadas em segurança e privacidade aos clientes da versão “comum”.

Os preços continuarão os mesmos e, caso você já seja assinante, a sua conta iCloud será automaticamente atualizada para o iCloud+ sem nenhum custo adicional quando ele for disponibilizado. Vamos, então, entender melhor as novidades.

A primeira delas é o Private Relay, uma espécie de “VPN da Apple”, que encaminhará o seu tráfego de internet através de canais intermediários os quais criptografarão seus dados, mascarando quem está navegando e de onde esses dados vêm. Desta forma, nem mesmo seu provedor de internet saberá quem ou o que a pessoa está visitando na web e você aproveitará uma navegação ainda mais segura.

A função Hide My Email (“Esconda meu Email”, em tradução direta) nos permitirá criar endereços de email de uso único que serão encaminhados para a conta real. Assim, você evita aquelas enxurradas de emails promocionais e spams na sua Caixa de Entrada principal. Vale notar que a Maçã já oferecia algo do tipo na criação de contas usando o recurso “Iniciar sessão com a Apple”.

O chamado Mail Privacy Protection, por sua vez, trará ainda mais privacidade ao Mail, escondendo o seu endereço de IP, a sua localização e ainda bloqueará também “pixels” que indicam ao destinatário se/quando você abriu o email em questão.

Outra novidade que também chegará ao iCloud+ são nomes de domínio personalizados. Essa função já está disponível em clientes de email do Google Workspace e do Microsoft 365, e permite a criação de domínios personalizados em endereços de email, possibilitando maior controle de branding para quem usa o cliente de email do iCloud. Ou seja, será possível usar a infraestrutura do iCloud Mail para contas @macmagazine.com.br , por exemplo.

Na recuperação de contas, caso o usuário esqueça sua senha, pessoas da família, os chamados “contatos confiáveis”, poderão ajudar a recuperá-la mesmo sem ter acesso às suas informações. Já o “Digital Legacy” permitirá que familiares possam solicitar acesso à conta de um usuário falecido.

São muitas funções legais e podemos esperar o lançamento oficial do iCloud+ lá para setembro, junto do lançamento do iOS 15, do iPadOS 15 e dos outros novos sistemas operacionais da Apple.