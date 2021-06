Fabricantes de acessórios poderão usar o chip U1 da Apple

Dentre as novidades da semana na WWDC21, a Apple anunciou também um “rascunho” de especificações para fabricantes de acessórios que desejam utilizar o chip U1 em seus produtos e prover funções baseadas na proximidade do iPhone com seus acessórios.

O Nearby Interaction Accessory Protocol (algo como Protocolo para Acessórios com Interação por Proximidade) é o protocolo o qual permitirá que fabricantes de acessórios revisem os requisitos preliminares de hardware e software para o desenvolvimento de produtos que interajam com o chip U1, presente em todos os iPhones da linha 11 e 12, no Apple Watch Series 6 e no AirTag.

Empresas parceiras poderão utilizar as funcionalidades do chip U1 e integrar experiências mais ricas entre seus acessórios e os aparelhos da Apple. Um exemplo disso é a integração nativa do iPhone com o HomePod mini, no qual usuários podem reproduzir músicas nele apenas aproximando o smartphone ao alto-falante.

Outro exemplo do chip U1 em ação é na Busca Precisa do AirTag, que permite encontrar seus itens com maior facilidade.

As empresas NXP Semiconductors e Qorvo fornecerão kits de desenvolvimento para projetar acessórios de terceiros trabalhando com o chip U1.

No ano passado, a Maçã liberou acesso ao U1 para desenvolvedores, e agora que fabricantes de acessórios também terão acesso à essa tecnologia, podemos esperar grandes desenvolvimentos na área.

No entanto, ainda não sabemos quando os primeiros acessórios de terceiros integrados à tecnologia banda ultralarga (ultra wideband, ou UWB) dos iPhones serão lançados. Aos interessados, no portal de desenvolvedores da Apple há um vídeo explicando em mais detalhes o Nearby Interaction Accessory Protocol.

