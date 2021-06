“Foundation” e mais: as novidades da temporada no Apple TV+

A semana pode estar totalmente voltada para as novidades nos sistemas operacionais da Apple, mas isso não significa que os serviços da empresa estejam esquecidos — o Apple Music, por exemplo, já começou a receber o Áudio Espacial e a reprodução Lossless. Agora, foi o Apple TV+ que ganhou um pouco de atenção de Cupertino.

A empresa divulgou hoje um vídeo reunindo todas as novidades desta temporada. Isso inclui algumas espiadinhas inéditas em séries extremamente aguardadas, como “Foundation” — a megaprodução baseada na série de livros de Isaac Asimov — e “Invasion”, estrelando Sam Neill (de “Jurassic Park”).

Temos também trechos de comédias como “The Shrink Next Door”, “Physical”, a musical “Schmigadoon!” e a dramédia “Mr. Corman”. Para as crianças, o vídeo traz também cenas de “Wolfboy and the Everything Factory” e “Puppy Place”.

E se vocês querem saber de séries já existentes que ganharão novas temporadas, nada temam: temos também cenas dos novos episódios de “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “See”, “Truth Be Told” e “Doug Unplugs”. Já para os fãs de cinema, o destaque fica para o drama “Coda”, adquirido no último Festival de Sundance e que chegará à plataforma da Maçã em agosto próximo.

A maioria das novidades destacadas no vídeo chegarão ao Apple TV+ no verão do hemisfério norte, ou seja, entre o fim de junho e o fim de setembro. Acho que teremos alguns meses bem agitados no serviço — o que vocês estão esperando mais ansiosamente? 😉