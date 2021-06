iOS 15 e iPadOS 15 virão com alguns novos widgets; conheça-os!

O iOS 15 e o iPadOS 15 foram anunciados ontem recheados de novidades interessantes, e uma das que merecem destaque são os novos widgets disponíveis em ambos os sistemas operacionais.

Os widgets na tela de início foram introduzidos no ano passado com o iOS 14, e neste ano estão chegando também de forma muito mais integrada aos iPads, podendo ser colocados em qualquer lugar. Já temos widgets dos principais apps nativos do sistema e de muitos outros apps, entretanto sempre ficamos com aquele gostinho de “quero mais”.

No iOS/iPadOS 15, teremos agora widgets do Mail, mostrando emails recentes e dando acesso uma das suas Caixas de Correio. Temos também widgets com os contatos favoritos e que permitem ligar, fazer FaceTime, mandar mensagens e emails para eles.

Além disso, com o Compartilhamento Familiar, será possível aprovar compras e pedidos de Tempo de Uso de crianças diretamente pela tela de início.

Seguindo, teremos também widgets do Game Center, que vêm em até seis opções! São vários tamanhos diferentes e que permitem ver os últimos jogos abertos ou chamar amigos para participar de uma sessão de jogatina.

Os widgets do Buscar nos permitem manter o olho em amigos ou itens marcados com um AirTag, diretamente pela tela de início. Já o widget do Sono mostra estatísticas dos últimos dias e o da App Store apresenta destaques, coleções e artigos diários sobre apps e jogos.

Sugestões de widgets inteligentes

Outra função que também está chegando para os widgets no iOS 15 são as sugestões de widgets inteligentes. Já tínhamos widgets inteligentes organizados em conjuntos no iOS 14, mas a partir do novo update a Apple irá sugerir apps que possam lhe interessar de acordo com a hora do dia e as suas atividades recentes — e eles poderão aparecer nos conjuntos da tela de início. Bem legal, não?

Os widgets do iPadOS 15, além de poderem ser arranjados em qualquer lugar da tela de início (algo que já vimos até conceitos sobre), também possuem um tamanho especial para iPads. Ele permite visualizar ainda mais informações rapidamente nas telas maiores, mas obviamente requererá um trabalho extra por parte dos desenvolvedores.

São diversos novos widgets que vão tornar algumas tarefas nos nossos dispositivos muito mais simples. Pena que não foi desta vez, ainda, que eles se tornaram interativos…

Vale notar que todos esses widgets poderão sofrer alterações até a chegada da versão final dos sistemas. Como vocês sabem, ainda temos muuuitas versões beta pela frente…

