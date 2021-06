macOS Monterey 12 indicará uso do microfone e terá mais controles de privacidade

No ano passado, com o iOS 14, a Apple introduziu novos recursos de privacidade no iPhone e no iPad que tornaram mais fácil saber quando um aplicativo acessa a câmera e/ou o microfone dos dispositivos.

Publicidade

Agora, a companhia está expandindo esses recursos de privacidade para o Mac, com o macOS Monterey 12.

Durante anos, o Mac mostra quando a câmera está em uso por meio de uma luz verde localizada ao lado dela — com o macOS Monterey, entretanto, será possível conferir também quando o microfone do Mac for acessado.

Veja quais aplicativos têm acesso ao microfone em seu Mac na Central de Controle. Um novo indicador de software aumenta a luz indicadora da câmera, mostrando-lhe sempre que um aplicativo tem acesso ao seu microfone.

O macOS Monterey também terá uma nova opção para resetar um Mac mais facilmente.

Da forma como é hoje, você precisa apagar seu Mac e, em seguida, reinstalar o macOS para restaurá-lo. Com a nova opção, bastará apenas alguns cliques para executar esse processo — semelhante à opção “Apagar Conteúdo e Ajustes” do iOS/iPadOS.

Publicidade

As Preferências do Sistema agora oferecem uma opção para apagar todos os dados do usuário e aplicativos instalados pelo usuário do sistema, enquanto mantém o sistema operacional instalado atualmente. Como o armazenamento é sempre criptografado em Macs com Apple Silicon ou chip T2, o sistema é “apagado” de forma instantânea e segura ao destruir as chaves de criptografia.

Como explicado, a opção estará acessível por meio das Preferências do Sistema — mas ela não parece estar incluída, ainda, na primeira versão beta do macOS Monterey 12.

Recursos de privacidade aprimorados

Como destacado pela Apple, os novos sistemas também aprimorarão outros recursos de privacidade (introduzidos com o iOS 14), por exemplo:

Compartilhamento da localização atual : usuários podem compartilhar facilmente sua localização atual com um aplicativo apenas uma vez, sem dar ao desenvolvedor mais acesso após uma sessão. Desenvolvedores podem personalizar o botão de compartilhamento de localização atual e integrá-lo diretamente em seus aplicativos.

: usuários podem compartilhar facilmente sua localização atual com um aplicativo apenas uma vez, sem dar ao desenvolvedor mais acesso após uma sessão. Desenvolvedores podem personalizar o botão de compartilhamento de localização atual e integrá-lo diretamente em seus aplicativos. Acesso limitado à biblioteca do Fotos aprimorado : desenvolvedores podem oferecer funcionalidades inteligentes — como uma pasta de fotos recentes para álbuns específicos — mesmo quando um usuário concedeu acesso limitado às fotos.

: desenvolvedores podem oferecer funcionalidades inteligentes — como uma pasta de fotos recentes para álbuns específicos — mesmo quando um usuário concedeu acesso limitado às fotos. Colagem segura: desenvolvedores podem permitir que usuários colem um conteúdo de um aplicativo diferente sem ter acesso ao que foi copiado. Quando os desenvolvedores usam a colagem segura, os usuários podem colar sem serem alertados por meio da notificação de transparência da área de transferência, ajudando-os a ficar tranquilos.

Relatório de Privacidade

Além dos recursos supracitados, a Apple lançará um novo Relatório de Privacidade de Apps que mostrará quantas vezes seus apps usaram a permissão (concedida previamente) para acessar sua localização, fotos, câmera, microfone e contatos durante os últimos sete dias.

Usuários também poderão descobrir com quem seus dados podem ser compartilhados e visualizar todos os domínios de terceiros que um aplicativo tem contato.

Publicidade

De acordo com a Apple, o Relatório de Privacidade de Apps será lançado como parte de uma atualização de software futura para o iOS 15, o iPadOS 15 e o watchOS 8.

via 9to5Mac, MacRumors