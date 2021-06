Modo Retrato não ficará restrito ao FaceTime no iOS 15

Uma das maiores novidades do iOS 15 e do iPadOS 15 são as melhorias que chegarão ao FaceTime. Em especial, as novas funções de Isolamento de Voz, Wide Spectrum e Modo Retrato tornarão a experiência do FaceTime muito mais imersiva.

Entretanto, essas três funções não serão restritas somente ao FaceTime. Conforme descoberto pelo 9to5Mac, as opções de áudio e vídeo estarão disponíveis, pela Central de Controle, em todos os apps que utilizam a câmera frontal e o microfone.

Como podemos ver na imagem acima, as opções estarão disponíveis pela Central de Controle e aparecerão de acordo com o aplicativo que estiver aberto. Com isso, Instagram, Snapchat, Zoom, Google Meet e muitos outros apps que usam a câmera e o microfone poderão usufruir das novas funções.

O Modo Retrato para vídeos levará o recurso atualmente presente apenas em fotos para suas videochamadas, fazendo com que o fundo fique desfocado e você seja o destaque da imagem.

O Isolamento de Voz, por sua vez, é uma ótima opção para locais barulhentos, já que o recurso diminui o ruído ambiente e mantém a sua voz alta/clara durante a chamada. Já a função Wide Spectrum incorpora o ruído do ambiente, ainda que mantenha a sua voz mais clara.

É uma ótima notícia ver que essas novidades chegarão também a apps de terceiros, não se limitando ao FaceTime. Basta, agora, a Apple oficializar a chegada do Modo Retrato para vídeos na câmera nativa dos iPhones — algo que nós, usuários, desejamos há bastante tempo!