Novos fones da Sony chegam como grande ameaça aos AirPods Pro

Há dois anos, pouco meses antes de a Apple lançar os AirPods Pro, a Sony apresentou os fones WF-1000XM3. Uma das grandes novidades dessa geração foi um novo chip, o QN1e, que surpreendeu a todos e estabeleceu um novo patamar para cancelamento ativo de ruídos.

Pois hoje, a gigante japonesa deu mais um passo e anunciou o WF-1000XM4. De acordo com a empresa, os novíssimos fones foram criados para se ajustarem a todos os ouvidos e oferecem uma experiência personalizada que se adequa a todas as situações.

Como já sabemos, a Sony é considerada uma das melhores do mundo quando se trata de cancelamento ativo de ruídos e nessa versão o recurso está ainda melhor — ao menos é o que diz a empresa. Tudo graças ao recém-chegado processador V1, que leva ainda mais longe o desempenho do aclamado chip QN1e.

E não apenas isso: a companhia também implementou a tecnologia “System on Chip”, que proporciona o mais alto nível de cancelamento de ruído da indústria, gastando menos energia que as versões anteriores.

Uma das grandes novidades está nas novas pontas do WF-1000XM4, que agora são produzidas em um exclusivo material em espuma de poliuretano, tornando-as macias e elásticas. Com isso, os novos fones não deixam espaços abertos quando estão no ouvido e proporcionam um melhor isolamento acústico, reduzindo o ruído e melhorando a estabilidade.

De acordo com a Sony, mesmo em dias com muito vento, os usuários continuarão imersos no som que estiverem ouvindo. O modo automático de redução ativa de ruído detectará o vento e neutralizará automaticamente o som.

O “Speak-to-Chat” (“Fale para Conversar”) também aterrissou nos WF-1000XM4. O recurso foi apresentado inicialmente nos WH-1000XM4 – um dos fones mais caros da empresa, que avaliamos aqui em vídeo.

Com essa função, a música é pausada automaticamente sempre que detectarem que o usuário está falando, possibilitando uma conversa sem ser preciso remover os fones ou pausar a música. Mas nem tudo são flores, pois o “Speak-to-Chat” ainda não consegue diferenciar quando o usuário está falando ou cantando, ainda que isso possa ser facilmente desativado.

O som em chamadas também foi melhorado, afirmou a Sony. Agora, os fones contam com a tecnologia “Precise Voice Pickup”, que, aliada aos microfones e um sensor de condução óssea, permite uma maior clareza da voz mesmo em ambientes com muito ruído.

Isso sem contar com o suporte a áudio sem perdas (lossless), graças à LDAC, tecnologia de codificação de áudio da Sony, amplamente adotada pela indústria. Nós, inclusive, detalhamos como funcionam esses codecs e num artigo especial sobre áudio lossless. Em teoria não há como transmitir áudio realmente sem perdas via Bluetooth, mas…

O processador V1 também otimiza a qualidade do som e reduz a distorção, possibilitando o processamento do codec LDAC e a tecnologia DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine), que restaura a alta qualidade perdida na compressão, proporcionando uma melhor experiência de som.

A Sony promete uma autonomia de 8 horas com cancelamento ativo de ruídos ligado (e 12 horas com o recurso desligado). Há também o suporte ao Fast Pair, da Google, que permite um rápido emparelhamento com dispositivos Android; certificação IPX4, com resistência a água e suor; suporte ao Google Assistente e à Alexa; 360 Reality Audio (tipo o Áudio Espacial da Sony) e mais!

Os fones já estão disponíveis para compra no site da Sony e em breve na Amazon americana por US$280 — US$30 mais caros que os AirPods Pro nos EUA.

via The Verge