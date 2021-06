Portugal, visão 3D, realidade aumentada e mais: Mapas da Apple ganham novidades

Entre os chamarizes do iOS 15, apresentado ontem, a Apple reservou alguns minutos para detalhar uma série de novidades para a plataforma Mapas — incluindo novas funcionalidades e a expansão de recursos já existentes.

Abaixo, vamos destrinchar esses anúncios e trazer alguns outros que não foram comentados na keynote.

Mapas renovados em Portugal e outros países

Os Mapas renovados da Apple, que trazem dados de terreno mais detalhados e indicação de estradas, estacionamentos, praias, aeroportos, parques e outros elementos, finalmente serão expandidos: de acordo com a Maçã, eles chegarão a Portugal, Espanha, Itália e Austrália até o fim do ano.

As novidades não param por aí, entretanto: como notou o designer Justin O’Beirne, Portugal e Espanha já receberam o recurso Olhe Ao Redor (Look Around), similar ao Google Street View — são, após a Irlanda e o Reino Unido, os primeiros países europeus a receber o recurso, e já com todo o território dos dois países devidamente coberto.

Novos recursos de navegação

Em algumas cidades, o Mapas se tornará ainda mais inteligente e proativo — especialmente durante a navegação. Durante as rotas de carro, por exemplo, o aplicativo exibirá uma representação fiel em 3D dos seus arredores, indicando elementos como faixas de pedestre, faixas de rolamento e indicação de saídas em rodovias.

Para os transeuntes a pé, a novidade está no mundo da realidade aumentada: assim como no Google Street View, teremos um recurso de navegação em AR, com setas e indicações que se sobrepõem ao “mundo real” — ideal para quando você desembarca de uma estação de metrô, por exemplo, e não faz a mínima ideia de para que lado seguir.

O problema é que, como de costume no Mapas da Apple, as novidades serão liberadas a conta-gotas. Inicialmente, serão incluídas cidades como San Francisco, Los Angeles, Nova York e Londres.

Horário de saída ou chegada

Para quem solicita rotas pelo Mapas (seja por carro, bicicleta, transporte público ou a pé), a partir do iOS/iPadOS 15 e do macOS Monterey será possível configurar manualmente o horário desejado de saída ou de chegada ao seu destino — desta forma, a plataforma calculará a melhor rota para aquele horário específico, usando informações de tráfego, horário de funcionamento do transporte público e outros dados.

Nada mau, não é mesmo? 😊