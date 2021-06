Roupas, óculos, chapéus… as novidades de Memojis no iOS 15

API de Captura de Objetos? ShazamKit? Tempo de Uso? TestFlight para macOS? Podem ser sinceros: a novidade que vocês mais gostaram entre as anunciadas na WWDC21 são as novas opções de Memojis para o iOS/iPadOS 15. 😛

A boa notícia é que, para quem gosta das famigeradas figurinhas animadas, são muitas novidades nos novos sistemas. Por exemplo: você poderá escolher entre mais de 40 novos tipos de trajes para refletir o seu estilo ou a temporada atual — cada um desses tipos poderá ser configurado em até três cores diferentes, para você se apresentar exatamente como quiser a cada momento.

Os acessórios também estão mais variados: agora é possível escolher até três cores para os acessórios de cabeça, como chapéus, bonés e capacetes — ideal para representar seu time de coração, por exemplo. E no universo dos óculos, você tem novos formatos como coração, estrela e opções retrô — é possível, inclusive, selecionar a cor da armação e das lentes.

Ainda na área dos olhos, a partir do iOS/iPadOS 15, você poderá selecionar cores diferentes para seu olho esquerdo e direito — uma importante representatividade para David Bowie e todas as pessoas com heterocromia. Teremos, ainda, mais opções para representar acessórios de acessibilidade, como implantes cocleares, tubos de oxigênio ou capacetes de proteção.

Os stickers gerados a partir dos seus Memojis também ficarão mais variados: você poderá enviar figurinhas com fazendo um aceno de mãos, um hang loose ou com uma lâmpada acima da cabeça.

Divertido, não?

