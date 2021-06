Safari e Edge adotarão HTTPS como padrão de navegação

Vocês devem ter visto que ontem, na abertura da WWDC21, a Apple anunciou seus novos sistemas. Uma grande ferramenta do ecossistema da Apple (presente no iOS 15, no iPadOS 15 e no macOS Monterey 12) é o Safari, que recebeu uma atenção especial da empresa.

O navegador da Maçã passou por um redesign e chegará ainda neste ano com uma nova interface mais compacta, um novo recurso para agrupar abas, extensões para iPhones e iPads e — talvez o mais importante, pelo menos no ponto de vista de segurança — aprimoramentos nas preferências de privacidade.

Assim como o Google fez com o Chrome 90, a Apple implementará o protocolo HTTPS automaticamente para todos os sites a fim de oferecer uma maior segurança durante a navegação, como notou o MacRumors.

O novo recurso passou despercebido durante a apresentação, mas está destacado nas páginas de preview do iOS 15, do iPadOS 15 e do ‌macOS Monterey 12 ‌.

Atualização HTTPS

O Safari atualiza automaticamente sites conhecidos para oferecer suporte a HTTPS em vez do inseguro HTTP.

Da mesma forma, a Microsoft também anunciou há alguns dias que implementará o HTTPS automático no Edge a partir da sua versão 92. Caso o site não suporte o protocolo seguro, o navegador então redirecionará o usuário para a versão tradicional. Espera-se que a versão final do Edge 92 seja liberada após o dia 22 de julho.

Bom ver todos os navegadores implementando esse recurso — afinal, quanto mais segurança, melhor!