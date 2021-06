ShazamKit: desenvolvedores poderão reconhecer músicas até no Android

Desde que a Apple confirmou a aquisição da Shazam, há cerca de três anos e meio, a empresa tem feito bom uso do serviço de reconhecimento de músicas, seja integrando-o à Siri, à Central de Controle ou lançando o seu widget oficial. Até então, entretanto, a tecnologia do Shazam só podia ser usada pela própria Maçã — agora, não mais.

Na WWDC21, a Apple anunciou a API ShazamKit, a qual permitirá que desenvolvedores integrem a tecnologia de reconhecimento de músicas do serviço aos seus aplicativos. E surpresa: a API funciona até mesmo no Android, possibilitando que apps no sistema do robozinho também tirem proveito dos recursos do Shazam.

Vale notar que a tecnologia do Shazam, embora focada no reconhecimento de músicas, não se limita a esse tipo de propósito — ela pode também identificar e reagir a sons não-musicais, possibilitando que os desenvolvedores criem apps que “respondam” a determinados ruídos.

Um bom exemplo seria um aplicativo de educação remota que identificaria o som de um vídeo sendo reproduzido em outro dispositivo (como o computador ou a TV) e poderia avançar as atividades ou tarefas de acordo com o que estaria sendo exibido em tela. A tecnologia do Shazam também pode ser potencialmente revolucionária para os chamados aplicativos de “segunda tela”, permitindo que o app ouça o que você está assistindo na TV (com a sua permissão, claro) e oferecendo conteúdos complementares.

A documentação do ShazamKit já pode ser acessada no portal de desenvolvedores da Apple, e você pode assistir às sessões relacionadas à nova API bem aqui.

