Tudo sobre o SharePlay, nova forma de compartilhar conteúdo no FaceTime

Um dos apps mais atualizados com a chegada do iOS 15 foi o FaceTime. Além de receber uma nova interface, novas opções de isolamento de ruído, com o modo Retrato (imagem com o fundo desfocado) e até uma versão web compatível com PCs com Windows e aparelhos Android, o app também ganhou uma nova função chamada SharePlay.

O SharePlay é uma nova forma de compartilhar mídia como músicas, filmes, séries ou até mesmo a tela do seu dispositivo (Mac, iPhone, iPad) diretamente pelo FaceTime.

A partir dele, será possível assistir a filmes/séries do Apple TV+, do Disney+ e de outros serviços com seus amigos. A reprodução é sincronizada entre todos os participantes da chamada e você pode, inclusive, assistir tudo na sua própria Apple TV!

Apps/serviços compatíveis

Eis alguns apps/serviços compatíveis com o novo recurso — com o tempo, outros deverão também suportar a tecnologia:

Como funciona?

Essa experiência compartilhada permite que todos controlem a lista de reprodução do Apple Music ou apertem play/pause em uma série/filme. O conteúdo também será reproduzido localmente (não transmitido), e o áudio reproduzido diminuirá quando você falar.

Com o compartilhamento de tela, você poderá entrar em apps, fazer pesquisas na web, ver fotos e muito mais junto aos seus amigos/familiares, podendo compartilhar qualquer coisa que você queria com eles — seja do iPhone, do iPad ou do Mac.

Além disso, a API do SharePlay estará disponível para que desenvolvedores a integrem em seus apps. E as experiências vão além de conteúdos de áudio e vídeo, podendo ser integrado em apps interativos como de quadros negros e afins, permitindo a colaboração entre pessoas mesmo estando longe umas das outras.

Um fato interessante sobre a integração desses serviços é que o acesso ao conteúdo ficará a cargo dos aplicativos. Ou seja, desenvolvedores decidirão se permitem ou não o acesso a não assinantes do serviço — no caso do Disney+, por exemplo, é necessário que todos os participantes sejam assinantes.

Quando poderei usar?

O SharePlay e todas as novidades do FaceTime chegarão junto aos novos sistemas operacionais (iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey 12 e tvOS 15), os quais serão lançados no outono do hemisfério norte. Por enquanto, todos esses sistemas estão em fase de testes.