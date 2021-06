tvOS 15 permitirá logar em apps com o Face ID de iPhones/iPads

Você já tentou digitar seu email e sua senha de login usando um controle remoto ou o Siri Remote na Apple TV? Se sim, você sabe que essa não é uma das experiências mais intuitivas. Pois bem, para facilitar esse processo, a Apple anunciou que será possível fazer login em aplicativos do tvOS 15 usando o Touch ID ou Face ID de iPhones e iPads!

Uma nova tela de login nativa em apps dará acesso à essa função. Ao escolher a opção “Sign in with Apple Device” (“Logar com Dispositivo Apple”, em tradução livre), uma notificação chegará ao seu aparelho pedindo que você autentique o app em questão. O sistema usa as Chaves do iCloud para fazer o login e tornar esse processo o mais simples e rápido possível.

Se você tiver a sua conta de um serviço de streaming salva nas Chaves do iCloud, apenas o seu rosto ou a sua impressão digital serão suficientes para conectar o serviço à sua Apple TV.

Nos resta saber se apps e serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max (que está chegando ao Brasil) e outros adotarão essa novidade.

Essa função faz parte do tvOS 15, e você pode conferir as novidades (embora poucas) apresentadas para o sistema de TVs e outros produtos domésticos da Maçã nesse artigo.

via 9to5Mac