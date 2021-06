AMD lança novas placas gráficas que podem equipar o Mac Pro

A Advanced Micro Devices (AMD) anunciou ontem novas placas gráficas Radeon PRO da série W6000, direcionadas ao público profissional. Elas, na verdade, são fortes o suficiente para uma possível atualização do Mac Pro – tendo em vista os rumores de um novo modelo baseado na arquitetura Intel chegando ainda neste ano.

Falando das placas gráficas, ambas são baseadas na arquitetura AMD RDNA 2 de 7 nanômetros. A versão mais parruda, a W6800 oferece desempenho gráfico até 79% mais rápido do que a geração anterior (Radeon PRO W5700), embora os testes tenham sido baseados no processador AMD Ryzen 9 5950X, e não em um da Intel. Ela ainda possui 32GB de memória GDDR6 de alta velocidade com suporte a ECC e 128MB de AMD Infinity Cache. Lá fora, essa belezura sairá por US$2.250.

A AMD apresentou também um modelo um pouco mais modesto, a Radeon PRO W6600, com 8GB de memória GDDR6, suporte a ECC e 32MB de AMD Infinity Cache, prevista para chegar no terceiro trimestre do ano por US$650. Já a nova W6600M é focada em notebooks estilo workstation e ainda não teve seu preço revelado.

A AMD disse que as placas da linha W6000 são adequadas para projetos de arquitetura, mídia de alta resolução, simulações de engenharia complexas e edição intensa de vídeos e imagens.

via MacRumors