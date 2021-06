App Wallet será traduzido para Carteira no iOS 15

Antes de entrar nos detalhes das novidades do Wallet no iOS 15, vamos a uma mudança importante: na décima quinta versão do sistema operacional, a Apple passou a chamar o Wallet de… Carteira.

Como podemos ver na imagem acima, o novo nome já consta em diversos locais do sistema. Resta saber o que fez a Apple traduzir tudo pro português apenas agora, no iOS 15. 🤷🏻‍♂️

Documentos e chaves

Entrando nas novidades em si, como já falamos, a Apple expandirá os tipos de documentos que podem ser adicionados ao app no iOS 15, incluindo identidades, carteiras de motorista e mais tipos de chaves.

Antes que fiquemos empolgados, vale notar que a possibilidade de adicionar esses documentos ao app Carteira estará restrita, inicialmente, aos Estados Unidos (e em apenas alguns estados). No mais, a Apple disse que está trabalhando com a Administração de Segurança de Transporte dos EUA para oferecer suporte às identidades digitais em aeroportos.

Todas as informações na Carteira são armazenadas de forma segura e criptografada e, no caso de documentos como identidade real, ele incluirá o devido registro da pessoa, nome, data de nascimento, foto, etc.

Além desse suporte, a Apple também está expandindo os tipos de chaves que usuários poderão adicionar à Carteira. Isso inclui chaves de fechaduras inteligentes, de quartos de hotel e crachás de empresas que podem ser digitalizados.

No caso dos hotéis, a gigante hoteleira Hyatt lançará seu suporte para chaves digitais no app Carteira para mais de 1.000 locais até no fim de 2021.

Ocultar tíquetes expirados

Além da novidade acima, a Carteira incluirá, no iOS 15, uma opção que ocultará automaticamente tíquetes (como ingressos e cartões de embarque) expirados.

Aparentemente, a opção virá ativada por padrão, removendo automaticamente a desordem de tíquetes antigos. Vale notar que esses cartões serão apenas ocultados — não excluídos —, o que significa que eles poderão ser resgatados caso você precise.

Também parece haver uma nova maneira de excluir rapidamente todos os tíquetes – não apenas ocultá-los, mas isso ainda está sendo testado.

Como apontado pelo Business Insider, certamente as novidades do app Carteira virão a calhar para muitos usuários — por outro lado, elas dificultarão a migração pro Android e poderão representar sérios riscos.

Se essas novidades [do app Carteira] forem amplamente adotadas, isso pode tornar a mudança para o Android muito menos atraente — ou quase impossível — para usuários do iPhone.



Isso não é necessariamente uma coisa ruim, é claro. Por que alguém iria querer carregar um telefone, uma carteira e um chaveiro quando tudo o que você realmente precisa é do seu iPhone? Ainda assim, levanta a questão de saber se a conveniência de aliviar nossos bolsos vale a pena nos tornarmos tão dependentes de um único dispositivo, especialmente em um momento em que os legisladores estão questionando a influência e o alcance de empresas como Apple, Amazon, Facebook e Google.

É sempre importante ter em mente que a decisão de aproveitar ou não os recursos que a Apple cria/disponibiliza é, no final, do usuário. Caso alguém não ache conveniente ou mesmo seguro usá-los, basta manter tudo do jeito que está. Concordam?

