Apple TV+ assina contrato com Siân Heder, de “CODA” e “Little America”

“CODA”, o próximo filme original do Apple TV+, estreará na plataforma no próximo dia 13 de agosto. E a sua diretora, Siân Heder, parece ter gostado de trabalhar com a Maçã — e vice-versa.

De acordo com a Variety, Heder assinou recentemente um contrato plurianual de exclusividade com a Apple. Pelos termos do acordo, a cineasta desenvolverá séries e filmes somente para o Apple TV+ ao longo dos próximos anos.

O currículo de Heder a precede: “CODA” ganhou todos os prêmios aos quais estava elegível no último Festival de Sundance, onde teve suas primeiras exibições, incluindo o troféu de Direção, Roteiro e Edição para filmes dos EUA. Ela também é produtora executiva e co-showrunner de “Little America”, série do Apple TV+, e já esteve nas equipes de séries como “Orange Is The New Black” e “Glow”.

Vejamos, agora, quais serão os próximos projetos da cineasta na Maçã. Sorte para ela!