Apple TV+: confira o trailer de “Invasion”, com Sam Neill e grande elenco

A série de ficção científica “Invasion” foi uma das mais destacadas no vídeo liberado ontem pela Apple para mostrar as principais novidades da temporada no Apple TV+. Pois hoje, a produção ganhou seu primeiro trailer oficial — e uma data de estreia: 22 de outubro, como sempre uma sexta-feira.

“Invasion” mostrará uma invasão alienígena a partir de diversas perspectivas de vários pontos do mundo. A série terá filmagens em diversos continentes e estrelará um elenco bastante diversificado, incluindo Sam Neill (“Jurassic Park”), Shamier Anderson (“Wynonna Earp”), Golshifteh Farahani (“Paterson”), Firas Nassar (“Entre o Céu e a Terra”) e Shioli Kutsuna (“Deadpool 2”).

Simon Kinberg (da franquia “X-Men”) e David Weil (“Hunters”) serão roteiristas e produtores executivos da série, enquanto Jakob Verbruggen (“The Alienist”) dirigirá parte dos episódios. A produção nasce de uma parceria entre a Apple e o Boat Rocker Studios.

A primeira temporada de “Invasion” será composta de dez episódios, três dos quais estrearão no dia 22/10 — a partir daí, novos capítulos serão liberados semanalmente. Quem vai assistir?