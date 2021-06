Apps para iOS terão suporte ao Apple Pay em Macs M1

Com o macOS Big Sur, no ano passado, alguns aplicativos para iPhone e iPad passaram a rodar em Macs com chip M1.

Este ano, com o lançamento do macOS Monterey 12, a Maçã está fazendo várias melhorias para integrar ainda mais a experiência de apps para iOS/iPadOS em Macs com Apple Silicon.

Conforme detalhado em uma sessão para desenvolvedores sobre as novidades do Mac Catalyst, a Apple percorreu uma variedade de mudanças que chegarão a Macs com Apple Silicon com o novo sistema operacional.

Em primeiro lugar, os aplicativos para iOS/iPadOS executados em Macs M1 serão compatíveis com Apple Pay. Atualmente, não é possível usar o sistema de pagamento em apps para iPhone e iPad rodando em Macs com o chip da Apple.

Com o macOS Monterey, fizemos ainda mais melhorias. O Apple Pay agora está disponível para aplicativos de iPad e iPhone em Macs M1 […] isso significa que agora você pode aceitar pagamentos em todas as plataformas onde o Apple Pay estiver disponível, usando uma única implementação.

A Apple também está fazendo melhorias na reprodução de vídeos para apps do iOS/iPadOS em Macs com Apple Silicon. Com o macOS Monterey, mais aplicativos poderão entrar em tela cheia para reprodução de vídeos, além de ganharem suporte para HDR e gestos de trackpad.

Por fim, a Maçã também criou sessões para desenvolvedores com foco no suporte ao teclado de apps para iPadOS em Macs, além de melhorias no acesso total de iPhones e iPads a teclados externos.

Vale lembrar, ainda, que o app Atalhos (Shortcuts) está chegando ao macOS pela primeira vez no Monterey — após anos de exclusividade no iOS e no iPadOS.

via 9to5Mac