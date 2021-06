Assinaturas no Apple Podcasts serão lançadas em 15 de junho

Após muita espera, as Apple Podcasts Subscriptions, incluindo suporte a Canais, serão oficialmente lançados no Apple Podcasts no dia 15 de junho (próxima terça-feira). O anúncio foi feito hoje pela Apple, em um email enviado para criadores de podcasts.

Para quem está por fora, as Apple Podcasts Subscriptions nada mais são do que uma nova maneira para criadores de podcasts rentabilizarem seus programas com conteúdos por trás de assinaturas pagas.

A Maçã ainda aproveitou para anunciar a chegada dos Canais – uma nova sessão do app com podcasts selecionados por assuntos.

No email, a Maçã salientou aos criadores de podcasts a importância de utilizarem artes de capa simples, reconhecíveis e legíveis. Além disso, é importante comunicarem de forma clara os benefícios oferecidos a seus assinantes, e garantirem um fluxo de conteúdo condizente com uma experiência “premium”.

Todas essas novidades estavam previstas para chegar em maio à plataforma Podcasts, junto ao iOS 14.6. No entanto, a Apple as adiou com a desculpa de “trazer a melhor experiência para os usuários”.

Fato é que elas estarão finalmente desembarcando no dia 15/6 no Apple Podcasts em mais de 170 países, incluindo Brasil e Portugal. Mas não se preocupem: o MacMagazine no Ar continuará livre, gratuito e aberto para todos. 😁