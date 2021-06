Biden revoga ordem de Trump para banir TikTok e WeChat

Em agosto do ano passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um nova saga contra a China ao tentar banir os apps TikTok e WeChat, ambos criados por grandes desenvolvedoras chineses, do território americano.

Como muitos devem ter acompanhado aqui no MacMagazine, o vai e vem do banimento desses apps se estendeu por meses. Apesar de todo o escarcéu, os apps nunca chegaram a ser banidos definitivamente dos EUA — e agora essa possibilidade foi por água abaixo de vez.

O presidente americano Joe Biden assinou, hoje, uma ordem executiva revogando as proibições de Trump contra o TikTok e o WeChat, como já era esperado.

No lugar da ordem de Trump, Biden instruirá o secretário de comércio a “investigar aplicativos ligados a adversários estrangeiros que possam representar um risco para a privacidade de dados americana ou para a segurança nacional”. A vigilância, portanto, continuará, como inferido por um oficial do alto escalão do governo americano:

O governo está empenhado em promover uma internet aberta, interoperável, confiável e segura, em proteger os direitos humanos online e offline e em apoiar uma economia digital global vibrante.



O desafio que estamos enfrentando é que certos países, incluindo a China, não compartilham esses compromissos ou valores e, em vez disso, estão trabalhando para alavancar tecnologias digitais e dados americanos de maneiras que apresentam riscos de segurança nacional inaceitáveis.

Vale notar que a revogação de Biden não cobre as ações ou investigações iniciadas pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (Committee on Foreign Investment in the United States, ou CFIUS). Sob a administração de Trump, o CFIUS definiu vários prazos para aplicativos como o TikTok se desvencilharem de suas proprietárias chinesas.

Por vários meses, a Oracle foi citada como uma potencial compradora da operação americana do TikTok, a fim de evitar a proibição do antigo governo — embora o negócio nunca tenha se concretizado e, mais recentemente, foi suspenso pelo próprio Biden.

Questionados, tanto o Departamento de Comércio dos EUA, quanto a Tencent e a ByteDance, não comentaram por ora a decisão de Biden.

