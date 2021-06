Google anuncia versão final do Stadia para iPhones e iPads

Não faz muito tempo desde que comentamos a polêmica entre a Apple e os serviços de jogos na nuvem. À época, a Maçã afirmou que as plataformas (Stadia, do Google, e Projeto xCloud, da Microsoft) não seriam aceitas no seu sistema por não permitirem que a equipe de análise da App Store avaliasse cada jogo oferecido.

Após diversas críticas, a empresa voltou atrás e alterou as regras justamente para acomodar essas plataformas — mesmo que com algumas boas limitações. E, em novembro passado, o Google confirmou que o Stadia chegaria ao cercado da Apple, mas não como um aplicativo propriamente dito e sim como um web app.

Pois, hoje, depois de um tempo em beta, a versão final do Stadia finalmente foi liberada para iOS e iPadOS (14.3 ou superior). O lançamento também chega com a capacidade de escolher ajustes de resolução otimizadas para celular.

O Google oferece uma página de suporte que explica como as pessoas devem proceder para configurar o web app do Stadia, bem como os requerimentos para usá-lo. Caso usuários não queiram comprar o controle do Stadia, os do PS4 e do Xbox também são suportados.

O serviço do Google traz jogos de PCs para qualquer dispositivo sem a necessidade de download ou de uma placa gráfica poderosa, mas por enquanto ele não está disponível no Brasil; já em Portugal, sim.

Esperamos que ele chegue por aqui em breve! 🤞

via iMore