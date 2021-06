Imagens regulatórias mostram Beats Studio Buds com USB-C

Os Beats Studio Buds, novos fones totalmente sem fio da subsidiária da Apple, são o segredo mais mal guardado da história recente da empresa (intencionalmente, pelo visto): eles já apareceram em códigos do iOS 14.6, em documentos da FCC, nos ouvidos de LeBron James e Naomi Osaka e em um videoclipe do rapper Roddy Rich.

Agora, mais uma aparição: os fones surgiram em imagens regulatórias da Comissão Nacional de Comunicações (NCC) de Taiwan, dando mais detalhes sobre o seu design e tamanho; o que mais chama atenção aqui, entretanto, é a imagem do cabo que acompanha o produto: trata-se de um acessório com duas pontas USB-C.

O carregamento via USB-C não chega a ser uma novidade na marca: os Beats Flex, lançados em outubro passado, já são carregados desta forma, o que pode sugerir uma tendência da Apple — ao menos na sua subsidiária — em abandonar o conector Lightning e partir para a alternativa mais universal do USB. Os AirPods, por sua vez, continuam firmes e fortes com o conector proprietário da Maçã (pelo menos por ora).

O fato é que, no momento, a linha de produtos da Beats está um tanto quanto fragmentada em termos de conectores: alguns fones mais antigos (mas ainda à venda), como o Solo3 Wireless e o Studio3 Wireless, ainda são carregados — pasmem — via Micro-USB. Outras opções deveras populares, como os Powerbeats Pro e o Solo Pro, têm entrada Lightning. E as opções mais recentes parecem virar a chave de vez para o USB-C. Nada amigável para o consumidor.

Voltando aos Studio Buds, as novas imagens não trazem grandes revelações em relação ao que já sabíamos anteriormente: os fones serão diminutos (com um design bem mais discreto que o dos AirPods, por exemplo), com pontas de silicone substituíveis, e virão acompanhados de um estojo de recarga oval.

Eles serão os primeiros fones totalmente sem fio “para o público geral” da marca — os Powerbeats Pro têm um design bem maior, com ganchos ajustáveis, e são focados na prática de esportes.

Resta saber, agora, quando o novo membro da família chegará. Considerando os “vazamentos” recentes, me parece que não teremos de aguardar mais muito tempo.

