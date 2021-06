iOS 14.6 reproduz músicas Lossless no HomePod via AirPlay

A reprodução Lossless já está disponível no Apple Music, mas sabemos que para aproveitá-la em toda a sua glória, você precisa de equipamentos bem específicos/avançados. Em relação ao HomePod e HomePod mini, especificamente, a Maçã anunciou que uma atualização futura permitirá que você reproduza músicas sem perdas nativamente pelos alto-falantes.

Bom, a atualização ainda não chegou, mas já há uma forma de transmitir músicas do Apple Music no formato sem perdas de qualidade aos HomePods. Para isso, basta que você esteja rodando o iOS/iPadOS 14.6 no seu iPhone ou iPad. Sim, refiro-me ao AirPlay 2.

O “truque” foi verificado por José Adorno, do 9to5Mac. Para fazer a transmissão em Lossless, você precisa se certificar de que a música (ou o álbum, ou a playlist) em questão esteja disponível e devidamente baixada nesta qualidade. Em seguida, basta colocar a faixa desejada para tocar e, no ícone do AirPlay no Apple Music, transmitir a reprodução para o HomePod desejado.

Para se certificar de que a música em questão está sendo transmitida sem perdas, verifique se o ícone Lossless aparece em cima do botão de play/pause no Apple Music e se a parte de baixo da interface indica a transmissão com um “iPhone → HomePod”. Em seguida, basta aguçar os ouvidos para tentar perceber alguma diferença entre a reprodução comum e a Lossless. 😛

Ajuste no iOS 15

Na primeira versão beta do iOS 15, por outro lado, o aplicativo Casa já recebeu uma opção para ativar o áudio Lossless. Isso é feito nos Ajustes do aplicativo, acessando seu ID Apple » Apple Music » Mídia.

Ainda não há informações se o recurso já está de fato funcionando, mas é de se crer que não — afinal de contas, o HomePod [mini] também precisará ser atualizado para transmitir as músicas Lossless de forma nativa. Aliás, curiosamente, ao ativar o ajuste no aplicativo Casa, o ícone do Lossless some do Apple Music ao transmitir músicas neste formato via AirPlay 2.

O resumo da ópera é… não faça o salto para o iOS 15 para qualquer outro motivo que não sejam testes, uma vez que as coisas ainda estão deveras bambas por lá.