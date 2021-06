iOS 15: ajuste de tamanho de fonte por app, lupa de seleção de texto e mais

Nós já comentamos um apanhado de novidades dos novos sistemas da Apple e, pelo andar da carruagem, ainda teremos muita coisa para conferir!

Publicidade

O iOS 15, por exemplo, está recheado de pequenas mudanças e melhorias — e veremos mais algumas a seguir.

Tamanho de texto personalizado por aplicativo

No iOS 14‌, é possível expandir um botão na Centro de Controle que permite alterar o tamanho do texto na tela rapidamente. No entanto, qualquer alteração que você fizer é refletida em todo o sistema, independentemente do app.

No iOS 15,‌ esse não será mais o caso. Ao expandir o controle do Tamanho do Texto, será possível ver novas opções para aplicar o ajuste do tamanho do texto ao sistema ou apenas ao aplicativo que está aberto no momento.

O iOS 15‌ também se lembrará da sua seleção, para que você possa sair do aplicativo, fazer outra coisa e, em seguida, retornar a ele com o tamanho de texto escolhido para esse aplicativo específico intacto.

Novo (velho) seletor de horário

No iOS 14, a Apple removeu o seletor de horário em formato de roda usado para selecionar um horário, substituindo-o por um seletor de discagem menor que está meio escondido atrás de um campo de entrada de número.

Bem, esse novo design, que deveria unificar os dois modos de seleção, tornou o processo um pouco menos intuitivo para quem já estava acostumado com o seletor antigo — o qual, felizmente, retornará no iOS 15.

Você também poderá tocar na roda para inserir dígitos com o teclado numérico, de modo que basicamente retém a funcionalidade adicionada da versão menos cobiçada vista no iOS 14‌.

Lupa de seleção de texto

Outro recurso que havia sido removido e retornará ao iOS 15 é a lupa de seleção de texto. Da perspectiva do usuário, remover a lupa pareceu uma decisão estranha por parte da Apple, pois torna mais difícil ver onde o cursor está situado.

Felizmente, esse ajuste provavelmente permanecerá, já que a Apple o lista como um recurso na sua página do iOS 15.

A nova lupa é um pouco menor que a original, mas o fato de ter reaparecido no iOS 15 é algo certamente bem-vindo.

Arrastar apps do Spotlight para a tela inicial

Atualmente, é possível apenas abrir um determinado app ao pesquisar por ele no Spotlight. No iOS 15‌, no entanto, será possível arrastar um aplicativo do Spotlight e colocá-lo na tela inicial — e até mesmo apagá-lo.

Sudah lama berharap ada fitur ini, akhirnya rilis di iOS 15 😭😭



Drag and drop hasil pencarian aplikasi di Spotlight Search ke Home Screen!! pic.twitter.com/n1C5cwLbvt — Bhaguz Hernawan (@bhaguz_403) June 9, 2021

Bom ver algumas coisas novas e outras retornando ao sistema, não?

via @Polyphian, Cult of Mac [1, 2]