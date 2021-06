iOS 15: Apple TV Remote da Central de Controle ganha novas funções

Para quem tem uma Apple TV na sala ou no quarto, um dos atalhos mais úteis da Central de Controle é o Apple TV Remote: com apenas um toque, você entra numa interface simples para controlar sua set-top box diretamente pelo iPhone ou iPad, sem precisar encontrar o controle remoto do aparelho.

Publicidade

Pois no iOS/iPadOS 15 a Maçã resolveu atualizar o recurso — tudo, claro, seguindo as novidades introduzidas no novo Siri Remote.

Assim como no controle remoto renovado, temos aqui agora a adição de novos botões: o grande botão central agora tem a função voltar, e à sua direita encontramos um seletor de canais. À esquerda, fica o botão de volta à tela inicial da Apple TV e o play/pause. A maior parte da interface continua ocupada por um trackpad virtual para navegar pela Apple TV, e na parte superior temos as opções de silenciar a set-top box ou ligá-la/desligá-la.

E o botão da Siri, vocês perguntam? Simples: assim como no próprio Siri Remote, basta pressionar o botão lateral do iPhone para ativar a assistente na Apple TV. No caso dos iPads, você evoca a assistente da mesma forma que o faria no próprio dispositivo (apertando e segurando o botão de início ou o botão superior, dependendo do modelo). Os botões de volume do iPhone/iPad também passam a servir para controlar o som da caixinha.

Vale notar que, no momento, o atalho do Apple TV Remote na Central de Controle do iOS/iPadOS 15 ainda está bem bugado — certamente, as aparas vivas serão refinadas nas próximas versões beta, mas por ora talvez seja uma boa ideia manter-se numa versão estável dos sistemas caso você use seu iPhone ou iPad como controle remoto da Apple TV com frequência.

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$2.159,10

Preço parcelado: em até 12x de R$199,92

Capacidades: 32GB ou 64GB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 2ª geração Comprar

Apple TV HD de Apple Preço à vista: a partir de R$1.799,10

Preço parcelado: em até 12x de R$166,58

Capacidade: 32GB

Lançamento: setembro de 2015 (4ª geração) Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors