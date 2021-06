iOS 15 permitirá migrar ainda mais dados do Android pro iPhone

Desde o iOS 9, felizardos que tiram um novo iPhone da caixa (ou restauram o aparelho) têm uma opção, no processo de configuração inicial do dispositivo, pensada especialmente para migrar dados do Android.

A ferramenta Migrar para iOS (Move to iOS) permite que usuários vindos do sistema do robozinho importem dados como contatos, mensagens, fotos, vídeos, contas de email, calendários, favoritos e mais — tudo a partir de um app de mesmo nome disponível no Google Play. Pois em breve, a ferramenta ficará ainda mais versátil.

Como notou o consultor de acessibilidade James Rath, o iOS 15 expandirá a ferramenta Migrar para iOS com a possibilidade de importar uma série de novos dados. Além dos elementos citados acima, usuários poderão trazer do seu smartphone Android também álbuns de fotos, arquivos, pastas e até mesmo preferências de acessibilidade.

Esse último elemento é particularmente significativo: desde que o mundo é mundo, usuários que ativam (e algumas vezes dependem de) determinadas preferências de acessibilidade precisam encontrar ferramentas parecidas ao trocar de sistema operacional, impondo uma barreira desnecessária nessa transição. Agora, não mais — o iPhone poderá se comportar exatamente da forma que você precisa desde o primeiro minuto de funcionamento.

Outra novidade da ferramenta Migrar para iOS será a exibição de um código QR na tela do iPhone, o qual poderá ser escaneado com o smartphone Android para, assim, levar o usuário diretamente à página do Google Play a fim de baixar o aplicativo.

Como as novidades da ferramenta serão introduzidas no iOS 15, é possível que comecemos a vê-las “no mundo real” somente quando o sistema chegar à sua versão final e os iPhones passarem a ser despachados já com a atualização pré-instalada — os novos recursos do Migrar para iOS ainda não estão disponíveis na primeira versão beta do iOS 15.

