iOS 15: recurso de desbloquear o iPhone com Apple Watch será expandido

Uma das grandes novidades do iOS 14.5, como vocês sabem, foi a possibilidade de donos de Apple Watches desbloquearem seus iPhones com Face ID quando estão usando uma máscara.

Publicidade

Pois esse sistema será um pouquinho expandido a partir do iOS 15, como observado pelo 9to5Mac. No novo sistema, ele também atuará em pedidos pessoais feitos à Siri.

Ou seja, com o iOS 15 rodando no iPhone e você com o Apple Watch no pulso (obviamente, já desbloqueado), será possível pedir coisas à assistente — como ler uma nova mensagem, por exemplo — sem nem tocar no smartphone.

Que é uma boa novidade, é. Mas não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal ficaria ainda mais feliz se o recurso fosse expandido para funcionar dentro de apps que requerem o Face ID, também… vamos lá, Apple! 🙌🏼