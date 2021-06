iOS 15 terá gerador e autenticador de senhas embutido no sistema

As novidades do iOS 15 (e do iPadOS 15) podem ter dividido opiniões no vasto e assustador mundo da internet, mas os recursos que chegarão aos novos sistemas não se resumem aos apresentados na keynote de abertura da WWDC21 — e nós estamos, aos poucos, sabendo de detalhes mais pontuais ou técnicos que também facilitarão, e muito, a vida dos usuários.

Querem um exemplo? Os novos sistemas trarão uma boa renovação na criação de senhas seguras e no processo de login em aplicativos e sites.

Para início de conversa, o iOS/iPadOS 15 terá um autenticador de senhas embutido, na mesma linha do Google Authenticator e do Authn — todos são baseados, inclusive, no mesmo protocolo RFC 6238, o que significa que você poderá fazer a transição para a ferramenta nativa sem dificuldades.

Ativado na área de senhas dos Ajustes, o autenticador gera códigos de acesso únicos e temporários para verificar a sua identidade durante o processo de login em um aplicativo ou site — trata-se, com efeito, de uma alternativa mais segura à autenticação de dois fatores via SMS (já que você não depende de um número de telefone que pode ser clonado, e sim do seu dispositivo). O recurso tem AutoFill embutido, então os códigos de verificação são automaticamente preenchidos nos seus respectivos campos.

Outra boa novidade, trazida por Ricky Mondello, está nas Chaves do iCloud: ao pressionar o ícone de chave acima do teclado, o sistema abrirá uma janela “autocontida” do recurso, com a possibilidade inclusive de gerar e adicionar uma senha segura a qualquer campo de senhas. Isso será ótimo para aplicativos que não tenham suporte à sugestão automática de senhas seguras, pois você não precisará sair do app para gerar um código forte.

macOS Monterey 12

Para quem gostou das novidades acima e pensou em como seria ótimo tê-las também no Mac, nada tema: o macOS Monterey também trará novidades no mundo das senhas.

It’s true! macOS Monterey has a new password manager in System Preferences, with time-based verification codes, importing and exporting passwords (the CSV de facto standard), and more! Verification codes sync across your devices and AutoFill in Safari and apps. https://t.co/mCJXibAGCu — Ricky Mondello (@rmondello) June 8, 2021 É verdade! O macOS Monterey tem um novo gerenciador de senhas nas Preferências do Sistema, com códigos de verificação temporários, importação e exportação de senhas (baseadas no padrão informal CSV) e mais! Os códigos de verificação podem ser sincronizados entre seus dispositivos e têm AutoFill no Safari e nos aplicativos.

A nova janela Senhas, em Preferências do Sistema, trará várias das novidades que citamos acima para o iOS e o iPadOS: o sistema também terá um recurso de autenticador embutido, gerando códigos de verificação temporários para logins e preenchendo-os automaticamente em sites (no Safari) e em aplicativos.

Além disso, você poderá importar e exportar suas senhas no formato CSV, permitindo uma transição fácil entre diferentes serviços de gerenciamento e dando ao usuário um maior controle sobre os seus dados.

Nada mau, não é mesmo?

via MacRumors