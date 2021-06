mophie anuncia nova linha de acessórios MagSafe

A famosa fabricante de acessórios mophie, lançou a sua linha snap — uma vasta gama de acessórios compatíveis com a tecnologia MagSafe, presente nos iPhones 12.

O ecossistema mophie snap inclui vários acessórios, entre eles o snap vent mount (US$30) e o snap+ wireless vent mount (US$50), suportes magnéticos para carros sem e com fio (o com fio, é claro, com direito a recarga).

snap vent mount

snap+ wireless vent mount

Além disso, a linha também também inclui os carregadores sem fio snap+ wireless charger (US$35) e o snap+ wireless stand (US$60), que nada mais são do que bases Qi compatíveis com o MagSafe. A própria mophie, porém, informou que a recarga de iPhones é limitada a 7,5W, enquanto que em aparelhos Android a recarga chega a 15W.

snap+ wireless stand

snap+ wireless charger

A mophie também anunciou acessórios portáteis que se acoplam magneticamente à parte de trás do iPhone, entre eles o snap+ juice pack mini (US$50), que tem uma bateria de 5.000mAh, e o snap+ powerstation stand (US$70), com 10.000mAh.

snap+ juice pack mini

snap+ powerstation stand

snap adapter

Para àqueles que não possuem um smartphone com tecnologia MagSafe (como a linha de iPhones 11, por exemplo), o snap adapter (US$20) é um acessório que cola um anel de imãs na parte de trás do telefone, possibilitando o uso de todos esses acessórios.

Com exceção do snap+ wireless stand e do snap+ powerstation stand (os quais não têm previsão de lançamento), todos eles já estão a venda nos Estados Unidos.

