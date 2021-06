Novo recurso de privacidade do Mail “ameaça” newsletters, dizem editores

Não demorou para que os recursos de privacidade recém-anunciados pela Apple dessem início a uma cascata de reclamações por outras empresas — lembrando o que aconteceu quando a Maçã anunciou o sistema antirrastreamento do iOS 14.5.

Falo, mais precisamente, do Mail Privacy Protection, um dos recursos do iCloud+ que esconderá seu endereço de IP, sua localização e bloqueará os “pixels” que indicam ao destinatário se/quando você abriu um email.

No entanto, há uma preocupação crescente entre editores de boletins informativos (newsletters) que esse recurso possa causar o colapso de toda uma indústria, como divulgado pelo Nieman Lab.

De acordo com Casey Newton, da Platformer, alguns dados coletados por newsletters, como os pixels, “são vitais para profissionais de marketing, editores de boletins informativos e outras empresas com base em um modelo de distribuição de emails”.

Ele disse, ainda, que as taxas de abertura de emails oferecem uma visão sobre o envolvimento do público e a eficácia geral de uma campanha — informações que, em alguns casos, se traduzem em milhares de dólares de publicidade.

A preocupação de Newton e outros editores é, portanto, de que o Mail Privacy Protection dizime a possibilidade de coleta desse conjunto de dados entre usuários do aplicativo Mail no iOS, no iPadOS e no macOS.

Assim como acontece com a Transparência do Rastreamento de Apps, o Mail Privacy Protection provavelmente terá altas taxas de aceitação entre usuários. Pensando nisso, o Nieman Lab detalhou as ramificações potenciais do lançamento do novo recurso.

Os números mais recentes de participação de mercado da Litmus, para maio de 2021, são de que 93,5% de todos os emails abertos em smartphones são do Mail em iPhones ou iPads. No desktop, o Mail no Mac é responsável por 58,4% de todas os emails abertos.

Os boletins informativos com base em anúncios podem precisar procurar soluções analíticas alternativas, mas Newton diz que a situação não é tão terrível para os boletins pagos.

Os escritores podem triangular o engajamento do leitor por meio de muitas métricas que ainda estão disponíveis para eles, incluindo as visualizações de suas histórias na web, o crescimento geral de sua lista de emails e, o mais significativo de tudo, o crescimento de sua receita.

O impacto que o Mail Privacy Protection terá na indústria (se houver) certamente vai pipocar quando os novos sistemas da Apple forem lançados ainda este ano. Aguardemos…

via The Verge