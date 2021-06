OneDrive ganhará versão nativa para Macs M1 ainda este ano

Pouco a pouco, todos os aplicativos mais usados no mundo do Mac vão ganhando versões nativas para o chip M1 (e seus vindouros sucessores). A Microsoft, por exemplo, já otimizou a suíte Office, o navegador Edge e o utilitário Remote Desktop; em breve, o mesmo ocorrerá com o OneDrive.

A empresa anunciou hoje, em seu blog oficial, que o seu serviço de nuvem será devidamente adaptado para Macs M1 ainda este ano. Atualmente, o OneDrive funciona no Apple Silicon por meio da camada de compatibilidade Rosetta 2, que já traz uma ótima experiência — mas nada substitui a compatibilidade nativa, é claro.

Com a futura atualização, o OneDrive rodará ainda mais rápido nas máquinas com o M1 e nos futuros processadores da própria Maçã, integrando-se de forma mais natural com os recursos nativos do computador e do macOS.

Segundo a Microsoft, o update fará também com que o OneDrive use a nova plataforma File Provider da Apple, permitindo que a sincronização de arquivos torne-se mais rápida e constante. Além disso, o serviço de nuvem poderá aparecer na barra lateral do Finder (junto às opções nativas do macOS na aba Locais) e a tela “Obter Informações” poderá exibir o tamanho de cada arquivo salvo online no OneDrive, indicando que aquele arquivo ocupa zero de espaço no disco local.

Os ícones também serão atualizados, indicando arquivos disponíveis apenas localmente, apenas online ou sincronizados. E você desde já pode configurar, no OneDrive no macOS, tipos específicos de arquivos que não deverão ser sincronizados com a nuvem.

Outra novidade prometida pela Microsoft para breve é o suporte ao chamado Known Folder Move (Movimentação de Pasta Conhecida, ou KFM) no OneDrive para Mac. No Windows, o recurso permite que administradores de IT redirecionem usuários do serviço para pastas “padrão” do sistema (como Área de Trabalho, Documentos e Imagens) no momento de salvar seus arquivos, garantindo que os arquivos de cada usuário sejam corretamente salvos onde quer que eles estejam.

No macOS, isso funcionará da mesma forma — mas levando em conta as “pastas padrão” do sistema da Maçã, como Mesa, Aplicativos, Documentos e Downloads. Será possível configurar o KFM logo ao instalar o OneDrive numa máquina, e os ajustes serão mantidos mesmo que o dispositivo seja redefinido — um ótimo recurso especialmente para máquinas empresariais, nas quais os usuários nem sempre sabem com o que estão lidando.

Edição offline no Office para iOS

Em uma nota relacionada, os aplicativos Office para iOS/iPadOS ganharão uma boa novidade ainda este mês: com a futura atualização, será possível editar arquivos offline — basta que anteriormente, quando você ainda esteja conectado a internet, marque nos arquivos desejados a opção de editá-los sem conexão.

O ícone de edição offline ficará disponível no topo da janela de edição de cada arquivo. Ao editar um arquivo sem internet, as mudanças ficarão salvas localmente no seu dispositivo até que você se conecte novamente — assim que houver internet de novo, as mudanças serão automaticamente sincronizadas entre todos os seus dispositivos e na sua conta.

As novidades serão disponibilizadas nos aplicativos Office, Word e PowerPoint. Nada foi dito, por ora, sobre o Excel.

