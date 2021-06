União Europeia acha que Apple pode ter monopólio em assistentes virtuais

Em julho do ano passado, nós noticiamos um inquérito aberto pela União Europeia. À época, o bloco econômico queria buscar informações de 400 empresas para indicar se existia algum problema dentro do mercado de assistentes virtuais com a Siri, a Alexa e o Google Assistente — problemas esses os quais poderiam resultar em casos antitruste.

Pois hoje, a Reuters noticiou que a União Europeia disponibilizou um relatório preliminar sobre esse caso, que não apenas se debruça sobre as assistentes virtuais, mas se expande para casas inteligentes e internet das coisas (IoT). E a conclusão da UE é que empresas como Apple, Google e Amazon podem, sim, ser anticompetitivas.

Pelos primeiros resultados publicados hoje, parece que muitas [empresas] no setor compartilham nossas preocupações. E uma competição justa é necessária para aproveitar ao máximo o grande potencial da internet das coisas para os consumidores em suas vidas diárias. —Margrethe Vestager, vice-presidente executiva responsável pela política da concorrência da União Europeia

Um dos trechos do documento afirma: “Um grande número de entrevistados, em todos os segmentos de consumo IoT, apontou que o principal obstáculo para o desenvolvimento de novos produtos e serviços é a falta de capacidade de competir com Google, Amazon e Apple.”

E continua: “Esses participantes se tornaram as empresas líderes de tecnologia e construíram seus próprios ecossistemas dentro e além do setor de IoT do consumidor, combinando seus próprios produtos e serviços de terceiros em uma oferta de marca ao consumidor com um grande número de usuários.”

Agora, o inquérito passará por uma consulta pública durante os próximos três meses. Todos que se interessarem poderão comentar as constatações e apresentar informações. Enquanto isso, o relatório final deverá chegar apenas no primeiro semestre de 2022.

Não bastassem todos os outros imbróglios — tais como o do Apple Pay e o do Apple Music —, tudo indica que casa inteligente e IoT poderão ser as próximas polêmicas.

“Respostas” da Apple

Apesar de a Apple não ter respondido diretamente à Reuters, ainda nesta semana vimos que a companhia abrirá a Siri para dispositivos domésticos inteligentes de terceiros no iOS 15. Além disso, a Maçã afirmou publicamente seu compromisso com o padrão de casa inteligente Matter, o qual permitirá que dispositivos domésticos inteligentes de empresas concorrentes funcionem bem sob um mesmo protocolo, independentemente da assistente virtual usada.

Essa movimentação antecipada, definitivamente, ajudará a Apple em um possível julgamento no próximo ano. Isso, claro, se ela for considerada uma empresa anticompetitiva. Só o tempo nos dirá isso, contudo…

via AppleInsider