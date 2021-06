Usuários acusam Apple de obsolescência programada no iOS 14

Na semana passada, nós comentamos que alguns usuários estavam reclamando do consumo da bateria do iPhone no iOS 14.6. Um deles, inclusive, publicou no fórum de suporte da Apple que a bateria do seu iPhone foi drenada em cerca de 16 horas sem ter usado o dispositivo nem um minuto.

Nesta semana, a Maçã foi processada por alguns desses usuários, alegando que as atualizações recentes do iOS “danificaram os iPhones ao diminuir drasticamente as velocidades de processamento e a vida útil da bateria”.

No processo, vários consumidores relatam problemas com o iOS 14.5, o iOS 14.5.1 e o iOS 14.6, e buscam estabelecer uma conexão entre o consumo de bateria, bugs no desempenho e relatos de obsolescência programada.

A Apple se beneficia por não ter que dizer aos usuários atuais e futuros do iPhone que as atualizações anunciadas para adicionar recursos desejáveis ​​e corrigir a segurança e outros bugs têm uma desvantagem significativa na forma de redução da velocidade de processamento e vida útil da bateria.

O processo, inclusive, afirma que “degradar o desempenho do dispositivo antes do lançamento de produtos também pode permitir que a Apple aumente a demanda por telefones mais rápidos com bateria de longa duração”.

Resumidamente, o documento alega que a Apple (aparentemente) engana seus usuários para que eles baixem as atualizações do iOS. Desta forma, a empresa — propositalmente — reduz a performance dele com o intuito de fazer com que as pessoas comprem novos smartphones da marca.

A ação pede que a Apple seja intimada a responder sobre as supostas práticas e danos.

Curiosamente, a denúncia diz que usuários não podem baixar apenas pacotes de segurança de uma atualização sem baixar a atualização inteira — algo que a Apple resolverá com a chegada do iOS 15, fornecendo apenas atualizações de segurança para quem preferir ficar na versão anterior do sistema.

