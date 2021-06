Vídeo: Live Text do iOS 15 reconhece textos em qualquer imagem!

E seguimos, aqui, com nosso segundo vídeo explorando as principais novidades que chegarão este ano nos sistemas operacionais da Apple.

Publicidade

Ainda hoje mais cedo, cobrimos o novo Safari do iOS 15. Agora, focamos no recurso Live Text — que, basicamente, incorpora em todo o sistema operacional um OCR (sistema de reconhecimento óptico de caracteres).

Como mostramos no vídeo, o Live Text do iOS 15 funcionará em qualquer imagem — inclusive no app Câmera, antes mesmo de você bater uma foto. Ao detectar um texto, ele mostra um ícone no canto inferior direito e, tocando nele, habilita-se então a seleção do conteúdo. A partir daí, você faz o que quiser. 😊

Sem dúvida nenhuma, será uma das funções mais úteis e bem-vindas no iOS 15 — disponível também, é claro, no iPadOS 15. Curtiram?