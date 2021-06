Vivaldi 4.0 é lançado com tradutor, email, calendário e leitor de feeds

O Vivaldi sempre foi uma boa alternativa aos navegadores mais famosos e reconhecidos do mercado como Chrome, Edge, Firefox, Safari e Opera. Pois agora ele chegou à versão 4.0 cheio de novidades, as quais podem lhe convencer a migrar de vez para esse “pequeno” notável.

A ideia do navegador é se tornar um local completo para você fazer tudo o que precisa, afinal, a nova versão vem com um tradutor integrado e com apps (ainda em versão beta) dedicados para emails, calendário e feeds. Ou seja, você pode descartar, de uma hora para outra, apps nativos como Mail e Calendário, além de serviços como o Feedly — concentrando tudo isso em apenas um aplicativo, principalmente se você faz um uso bem básico desses apps/serviços.

Vivaldi Tradutor

O Vivaldi Tradutor é alimentado pela Lingvanex, ou seja, não tem ligação com as Big Techs. De acordo com eles, o recurso não lhe rastreia, não coleta dados e não compromete a sua privacidade — diferentemente do Google Tradutor, que tem acesso ao conteúdo traduzido por você mesmo depois que a aba é fechada.

O motor de tradução fornecido pela Lingvanex é hospedado em servidores do Vivaldi na Islândia (não há outras empresas envolvidas na operação), e você pode traduzir uma página inteira a partir de qualquer idioma suportado com um clique ou escolher outro idioma da lista. Há, ainda, a possibilidade de usar opções como “Sempre traduzir”, “Nunca traduzir”, “Nunca traduzir este site” e “Oferecer tradução de páginas”.

Três opções de layout

Na nova versão do browser, você poderá escolher entre três opções: Essentials, Classic ou Fully Loaded.

A ideia do Essentials é manter o visual do navegador bem simples — ainda oferecendo, claro, os benefícios das tecnologias do Vivaldi. No Classic, usuários são convidados a explorar alguns dos recursos do browser (o layout conta com os painéis e a barra de status, dando acesso a ferramentas de produtividade). Já no Fully Loaded você tem o pacote completo, com tudo o que existe nos dois anteriores mais acesso ao Vivaldi Mail, ao Vivaldi Calendário e ao Leitor de feeds do Vivaldi.

Vivaldi Mail

O Vivaldi Mail é focado em privacidade e organização. Mesmo ainda na versão beta, ele detecta automaticamente suas listas de conversas e mensagens de um mesmo assunto, categorizando automaticamente emails para facilitar a localização. Além disso, ele conta com uma poderosa busca, diferentes layouts (tradicional e três colunas), suporte a atalhos de teclado e mais.

Vivaldi Calendário

Também como uma alternativa para fugir das Big Techs, o Vivaldi Calendário oferece recursos como calendários privados ou compartilhados, três diferentes formas de visualizar os seus compromissos (visualização mínima, compacta ou completa), edição em linha ou popup, grade flexível, opções de busca e de filtragem, e integração com o próprio navegador (para criar eventos de forma mais simples, clicando com o botão direito). Além disso, ele conta com suporte a tarefas, notificações e mais.

Leitor de feeds do Vivaldi

Com o Leitor de feeds do Vivaldi, você acompanhar o conteúdo de seus sites preferidos (como o MacMagazine) sem necessariamente entrar neles. O leitor utiliza o Vivaldi Mail para exibir e gerenciar os itens do seu feed — sim, eles aparecem como emails e você pode interagir marcando como lido/não lido, buscando por algum assunto, etc. Particularmente eu não acho a solução mais elegante e é algo que não me atende muito bem, mas se você acompanha poucos sites, pode ser uma boa.

É possível controlar tudo por um painel, pré-visualizar um feed antes de se inscrever para receber notícias, importar seus sites de outros serviços e até mesmo adicionar podcasts e canais do YouTube nesse grande balde de conteúdos.

O Vivaldi 4.0 está disponível para macOS, Windows, Linux, Chromebooks, além de celulares e tablets rodando o Android 5 ou superior.