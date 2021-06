Apple Design Awards 2021: confira os melhores apps do ano, selecionados pela Maçã

Já é tradição em toda WWDC: ao final (ou perto do final) da conferência, a Maçã realiza a cerimônia dos Apple Design Awards, sua premiação pensada para laurear aplicativos e jogos da App Store (e agora do Apple Arcade, também) que apresentaram excelência em uma série de categorias ao longo do ano que passou.

Em 2021, mesmo com a cerimônia (novamente) remota, é claro que a tradição permaneceu: de uma série de indicados que tinham sido anunciados no início do mês, a empresa entregou hoje os Apple Design Awards 2021 para 12 aplicativos em 6 novas categorias.

A vice-presidente de relações globais com desenvolvedores da Maçã, Susan Prescott, compartilhou as seguintes palavras sobre os vencedores:

Os vencedores deste ano dos Apple Design Awards redefiniram o que nós esperamos de uma excelente experiência num app, e nós parabenizamos todos eles por suas vitórias merecidas. O trabalho desses desenvolvedores incorpora o papel essencial que os apps e jogos desempenham no nosso dia a dia, e servem como exemplos perfeitos das nossas seis novas categorias de prêmios.

Vamos aos vencedores, portanto!

Inclusão

O Voice Dream Reader é um dos melhores aplicativos de texto-para-fala, que lê textos em voz alta a partir de basicamente qualquer fonte digital — seja um documento PDF, uma página da web ou um ebook — em quase 30 idiomas. Seus recursos adaptativos e alto nível de ajustes personalizados permitem que qualquer pessoa escolha uma voz com tom, timbre, sotaque e velocidade perfeitos para uma experiência otimizada de leitura.

O HoloVista traz suporte a uma grande variedade de recursos de acessibilidade, incluindo opções de controle por movimento, tamanho e contraste de texto, som e intensidade de efeitos visuais. Interações e considerações significativas ajudam a alcançar uma experiência de jogo que pode ser vivida e percebida de múltiplas formas.

Deleite e diversão

Pok Pok Playroom é um aplicativo divertido e lindamente animado que cativa usuários com um design bem-pensado e interações encantadoras. Graças às respostas sutis e aos efeitos de som precisos, o app oferece horas intermináveis de diversão para crianças de todas as idades — ao mesmo tempo em que premia a criatividade e a experimentação.

Little Orpheus é um jogo de plataforma agradável que traz controles fáceis, história excelente e uma experiência de console a um título casual. Por meio de sua variedade diversa de níveis, o jogo traz uma surpresa inteligente a cada rodada — ao mesmo tempo em que mantém as coisas leves com seus diálogos cômicos.

Interação

O CARROT Weather é conhecido por suas previsões humorísticas e seus visuais únicos. Uma atualização de design recente trouxe simplicidade e elegância para a sua experiência em todas as plataformas da Apple. Entre as projeções espertinhas de clima, um conjunto robusto de widgets personalizáveis e uma coleção de mostradores de relógio úteis, o app vem cheio de entretenimento.

As interações de exploração de Bird Alone combinam gestos, respostas, efeitos paralaxe e efeitos de som dinâmicos que enriquecem o seu mundo. O jogo é trazido ao mundo real com uma integração inteligente com as notificações, gráficos e música que mudam de acordo com o clima da sua localização, a estação e a hora do dia.

Impacto Social

O Be My Eyes permite que pessoas cegas ou com baixa visão identifiquem objetos ao conectá-las com voluntários ao redor do mundo usando suas câmeras. O app ajuda mais de 300 mil pessoas cegas e de baixa visão, além de mais de 4,5 milhões de voluntários, em mais de 150 países e 180 idiomas.

Com uma reserva natural sendo destruída pela cidade para a construção de um hotel, Alba salva a vida selvagem local, conserta a ponte na reserva e limpa o lixo ao redor da cidade. O jogo demonstra a positividade gerada pelo respeito ao meio ambiente — ao mesmo tempo em que conta uma história sobre família, comunidade, ativismo e gentileza. Para cada cópia baixada do jogo, uma árvore é plantada num projeto de reflorestamento em Madagascar.

Visuais e Gráficos

Loóna traz sessões de relaxamento graciosamente animadas, combinando atividades calmantes, histórias e sons atmosféricos. Cada aspecto da interface — texto, cor, animações e conteúdo 3D — foi criado com precisão para proporcionar uma experiência calmante e suave.

As cenas de batalha de tirar o fôlego e as paisagens vastas de Genshin Impact avançam a fronteira visual nos jogos mobile. Motion blur, qualidade das sombras e taxa de quadros podem ser reconfigurados instantaneamente, estejam os jogadores lutando contra monstros gosmentos, invocando terremotos, manipulando relâmpagos ou guiando o próprio vento para fortalecer chamas e tempestades.

Inovação

O NaadSadhana é um aplicativo de música completo e com qualidade de estúdio que ajuda músicos de todos os gêneros e graus de experiência a executar e publicar suas criações sem fronteiras. Depois de se afinar como um aplicativo para praticar o canto da música tradicional indiana, o NaadSadhana se expandiu para funcionar com sete gêneros musicais. E com a ajuda da inteligência artificial e do Core ML, o aplicativo “escuta” o cantor improvisar uma linha vocal, oferecendo retorno imediato sobre a precisão das notas e gerando um acompanhamento de fundo — tudo em tempo real.

League of Legends: Wild Rift pega um jogo de computador complexo e coloca toda a sua experiência em dispositivos móveis. A equipe da Riot Games reimaginou o título desde a sua fundação, dando aos jogadores imersão total no universo de LoL por meio de controles de toque polidos, especialmente desenhados para o mobile, além de um sistema de mira automático para ajudar recém-chegados, ajustes de câmera exclusivos para dispositivos móveis e muito mais.

Parabéns a todos os vencedores! E você, já prestigia (ou vai passar a prestigiar) algum deles?