Apple encerrará operações do Dark Sky até o fim de 2022

No ano passado, a Apple adquiriu o aplicativo Dark Sky e, pouco tempo depois, desligou o app para Android e Wear OS. A empresa anunciou também que serviços de terceiros que usassem sua tecnologia teriam até o final deste ano para migrarem a outra fonte de dados.

Publicidade

Os responsáveis por ele, contudo, não haviam dito quando o app para iOS e o site deixariam de ser suportados. Quando a aquisição foi anunciada, a Apple disse que não haveria alterações no Dark Sky para iOS por aquele momento.

Agora, de acordo com uma publicação no blog oficial do Dark Sky, o suporte à API do serviço será estendido até o fim do próximo ano. E não somente isso: tanto o aplicativo para iOS quanto o site também permanecerão disponíveis até 2022.

Vale notar, inclusive, que após a Apple comprá-lo, circulavam muitos rumores sobre um redesign do aplicativo nativo do iOS. E finalmente veio aí: o app Tempo (Weather) no iOS 15 e no iPadOS 15 foi inteiramente reformulado e se inspira fortemente no Dark Sky. Ainda que a Apple não afirme publicamente isso, suas interfaces são bastante similares.

Publicidade

Agora, o app oferece mais opções gráficas para os dados meteorológicos e mapas em tela cheia. Ele ainda apresenta um layout dinâmico que muda com base nas condições climáticas atuais e os planos de fundo animados foram recriados para que representem exatamente a posição do sol.

Nós, inclusive, acabamos de lançar um vídeo no nosso canal do YouTube detalhando cada novidade do app Tempo. Vale a pena conferir!

Tanto o iOS 15 quanto o iPadOS 15 já estão sendo testados exclusivamente por desenvolvedores, e uma versão de testes pública será lançada no próximo mês. A versão final dos sistemas deverá sair em setembro/outubro, como de costume. 😉

via MacRumors