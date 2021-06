Apple explica como o Áudio Espacial funcionará na Apple TV

Na keynote de abertura da WWDC21, a Apple anunciou que o tvOS 15 virá com uma excelente e aguardada novidade: suporte a Áudio Espacial com rastreamento do movimento da cabeça em Apple TVs.

A omissão desse recurso na Apple TV foi bem esquisita desde o começo, visto que é nela que usuários mais consomem séries e filmes compatíveis com a tecnologia. Mas há uma limitação técnica para isso, portanto a Apple teve que bolar algo novo para fazer a coisa funcionar a contento com sua set-top box.

Ao Engadget, a Apple explicou como a coisa funcionará:

Quando você se sentar para assistir a um filme ou programa de TV, o recurso de rastreamento de cabeça incluído será travado após detectar que você está olhando na mesma direção por um tempo. Assim que você se levantar para andar, ele será reativado.

Ou seja, na prática o sistema “adivinhará” a posição espacial da Apple TV com base no próprio movimento da cabeça do usuário — usando os sensores presentes nos AirPods Pro/Max. E sim, o recurso funcionará com áudio estéreo, 5.1, 7.1 e, claro, Dolby Atmos.

A novidade chegará com o tvOS 15, que está em fase beta e deverá ser lançado para todos os usuários em setembro/outubro.

