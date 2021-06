Apple TV+: Jessica Ann Collins protagonizará “Echo 3”

As primeiras notícias sobre o thriller de ação do Apple TV+, “Echo 3”, surgiram em julho de 2020 e, após um período sem muitas novidades, foi só em maio deste ano que descobrimos algumas estrelas da série — incluindo Michiel Huisman (“A Incrível História de Adaline”) e Luke Evans (“Os Três Mosqueteiros”).

Agora, de acordo com a Variety, a atriz Jessica Ann Collins (“A Hora Mais Escura”) é a mais recente adição ao elenco. Ela interpretará o papel de Amber Chesborough, protagonista da história.

De acordo com as informações, Amber é “o centro emocional da série” e, por isso, demorou muito para que os produtores encontrassem a atriz certa para o papel.

“Echo 3” se passa na América do Sul e, como dissemos, segue a história de Amber, uma jovem cientista. Quando ela desaparece na fronteira da Colômbia com a Venezuela, seu irmão (Evans) e seu marido (Huisman) — dois homens com profunda experiência militar e passados complicados — lutam para encontrá-la.

A série, cuja primeira temporada terá dez episódios, é baseada na premiada produção “When Heroes Fly”, criada por Omri Givon, e inspirada no romance homônimo de Amir Gutfreund.

Ainda não há informações sobre uma possível data de estreia.

via iDownloadBlog