Apple Watch terá desafio para o Dia Internacional do Ioga

Praticantes de ioga, preparem-se! O Dia Internacional do Ioga acontece em 21 de junho, e a Apple preparou um desafio especial para aqueles que praticam exercícios com o Apple Watch.

Para completá-lo, bastará fazer um exercício de ioga de no mínimo 20 minutos usando o relógio para gravar a atividade — ou qualquer aplicativo de terceiros integrado ao app Saúde. Tudo, claro, no dia 21/6.

Como de costume, usuários que completarem as atividades ganharão um distintivo especial e adesivos que podem ser enviados no iMessage. Entre eles, teremos pessoas em poses de ioga (como da árvore, do corvo e do guerreiro II).







A Apple celebra certas datas importantes com esses desafios especiais. O Dia Internacional do Ioga, por exemplo, é promovido pela empresa desde 2019.

E aí, vai participar? 🧘🏽

