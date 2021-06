Desenvolvedores poderão testar betas do firmware de AirPods Pro

Pela primeira vez, a Apple anunciou que lançará versões beta do firmware de AirPods Pro para desenvolvedores.

De acordo com a Maçã, essas versões‌ permitirão o desenvolvimento de certos recursos no iOS/iPadOS/macOS e habilitará novas funcionalidades como Conversation Boost e Ambient Noise Reduction.

O pré-lançamento do firmware de AirPods Pro para membros do Apple Developer Program estará disponível em uma data futura. Isso permitirá o desenvolvimento de recursos no iOS e macOS para AirPods, bem como habilitará novos recursos, incluindo Conversation Boost (filtragem espacial) e Ambient Noise Reduction (supressor de ruído).