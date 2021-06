Facebook Messenger ganha novos temas e resposta rápida em mídias

O Messenger pode ter sido deixado meio de lado pelos usuários após a integração da sua plataforma de mensagens com o Instagram Direct. Isso não significa, entretanto, que o Facebook tenha deixado o mensageiro de lado: hoje, foram anunciadas algumas novidades para o aplicativo.

Publicidade

Para início de conversa, os usuários poderão desfrutar uma série de novos temas nos chats. Entre eles, temos um tema especial da cantora Olivia Rodrigo, comemorando o lançamento do seu álbum “Sour” e adicionando uma série de adesivos com expressões da musicista. Outro tema é dedicado ao filme “Velozes e Furiosos 9”, que será lançado em 22 de julho.

Usuários com uma maior consciência ambiental poderão também ativar o tema do Dia Mundial dos Oceanos, que é comemorado em 8 de junho. Os temas podem ser ativados no Messenger e também no Instagram Direct, vale notar.

O Messenger, especificamente, ganhará também uma ferramenta de resposta rápida a mídias — ao abrir uma foto ou um vídeo, basta tocar na área inferior de resposta para escrever sua reação àquele conteúdo. A resposta virá ao seu contato atrelada à mídia em questão, assim como nos Stories do Instagram.

Por fim, numa novidade exclusiva para os EUA, usuários do Facebook Pay poderão gerar códigos QR ou links próprios para solicitar pagamentos na rede — para isso, basta acessar os ajustes do Messenger e abrir a área do Facebook Pay. A pessoa a lhe pagar poderá simplesmente usar o link ou escanear o código para transferir o dinheiro.

As novidades do Messenger já estão disponíveis e deverão aparecer para todos os usuários ao longo dos próximos dias.