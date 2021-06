Google Fotos ganha recursos de edição avançados no iOS

Em abril passado, o Google Fotos liberou novos recursos de edição avançados para usuários de Androids (assinantes do Google One), com uma série de ferramentas baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Agora, essas novidades estão enfim aterrissando no iOS, como divulgado pelo Google.

Entre as novidades, o Google destacou uma nova guia no editor de fotos que usa aprendizado de máquina para fornecer sugestões personalizadas especificamente para a foto que está sendo editada. Segundo o Google, essas sugestões podem combinar vários recursos de edição, como brilho, contraste, etc.

Além disso, usuários verão sugestões pré-definidas de ajustes para aprimorar imagens de retratos, paisagens e pôr do sol, entre outros. Segundo o Google, muitas sugestões mostrarão as edições específicas da foto e permitirão que você use controles mais granulares para personalizar a edição ainda mais.

Vale notar que o editor de vídeos do Google Fotos para iOS havia ganhado novos recursos em fevereiro passado; agora, a empresa disse que implantou algumas mudanças no design “para corresponder às novidades do editor e tornar a experiência para o usuário mais intuitiva”.

A atualização está sendo lançada para iPhones e iPads, então certifique-se de que o Google Fotos esteja atualizado no(s) seu(s) dispositivo(s).

via Android Police