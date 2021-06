iOS 15: app Fotos permitirá ocultar pessoas do recurso Memórias

A seção Memórias, do aplicativo Fotos (em iPhones, iPads e Macs), está sempre nos mostrando momentos legais que valem a pena relembrar. Mas, de vez em quando, o app também recomenda fotos com pessoas, lugares e até datas comemorativas que você não quer ver. Bom, no iOS 15 será possível marcar essas fotos e fazer com que elas não apareçam mais como destaque (seja por conta da pessoa, do lugar ou da data).

Você poderá pedir para que as fotos do/da seu/sua ex-namorado(a), por exemplo não apareçam mais nas fotos recomendadas. Essa mudança inclui todas as fotos que a pessoa está, e surtirá efeito na aba Para Você, nas Memórias e no widget de fotos. Além disso, você também poderá marcar locais e datas comemorativas indesejadas, vide a imagem abaixo:

Em versões passadas do sistema, a função de “Sugerir Menos Memórias Como Essa” fazia uma função parecida, mas as novas opções nos permitem sermos mais específicos e evitar de ficar ocultando várias fotos da mesma pessoa.

Como ainda estamos na primeira versão beta dos novos sistemas, pode ser que essa função de marcação de fotos venha a ficar ainda melhor. De qualquer forma, dá para ver que a Apple está investindo pesado em aprendizado de máquina, visto as novas funções do Spotlight, Live Text e do próprio Fotos.

