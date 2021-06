iOS 15: Spotlight poderá baixar apps e buscar imagens por texto

Já são muitas as novidades do iOS 15, e certamente não deixaríamos de comentar o que há de novo com o Spotlight.

Para quem não sabe, Spotlight é a ferramenta de pesquisa do iPhone, do iPad e do Mac, a qual pode ser acessado deslizando o dedo para baixo na tela inicial (em smartphones e tablets) e a partir da lupa, no menu superior (de computadores).

Acesso pela tela bloqueada

No iOS 15, será possível usar o Spotlight diretamente na tela bloqueada. Isso significa que você poderá simplesmente deslizar o dedo para baixo na tela de bloqueio do iPhone e pesquisar seus contatos, aplicativos, etc.

You can access spotlight from the lock screen #iOS15 (locked or unlocked) pic.twitter.com/rVC1DqvBkA — Alex Fife (@alextfife) June 9, 2021 Você pode acessar o Spotlight na tela de bloqueio do #iOS15 (bloqueado ou desbloqueado)

Esse recurso será especialmente útil quando você precisar pesquisar uma mensagem específica ou ligar rapidamente para um contato.

Contatos

O Spotlight também exibirá os detalhes de um contato sem que o usuário precise abrir o Telefone ou mesmo o app Contatos.

Ao digitar o nome de um contato no Spotlight, você verá instantaneamente opções para entrar em contato com essa pessoa (mensagens, chamadas, videochamadas, emails). Logo em seguida, um widget mostrará a localização atual daquela pessoa — desde que ela tenha compartilhado a localização com você pelo Buscar (Find My), é claro.

Abaixo desse widget, o Spotlight exibirá também conteúdos que você possa ter compartilhado com aquele contato. Isso inclui links compartilhados, mensagens, fotos, eventos de calendário e emails.

Busca de imagens

A capacidade de busca do Spotlight também será aprimorada no iOS 15, podendo inclusive buscar textos dentro das imagens. Essa opção funcionará em conjunto aos recursos Live Text (a qual reconhece caracteres, textos e números em imagens da sua biblioteca ou no app Câmera) e Visual Look Up (o qual permite reconhecer e procurar objetos dentro uma imagem/foto).

Graças a essas tecnologias, você poderá pesquisar uma foto em sua biblioteca simplesmente usando palavras-chave para objetos que você lembra que foram incluídos na imagem, pessoas que estavam com você e até mesmo a cena em si!

Além disso, você também poderá pesquisar uma imagem salva usando a localização geográfica onde ela foi tirada.

Busca por conteúdos e celebridades

O Spotlight também permitirá, no iOS 15, realizar buscar rápidas sobre atores e músicos, bem como séries de TV e filmes.

Os resultados do Spotlight mostrarão biografias breves e concisas, incluindo informações importantes como datas de nascimento e um pequeno parágrafo “Sobre”, que pode ser expandido para uma visão geral mais detalhada.

Baixar aplicativos

Outra novidade do iOS 15 será a capacidade de instalar aplicativos da App Store diretamente do Spotlight.

Isso poderá facilitar a instalação de aplicativos, pois reduz as etapas para baixar um app e torna a consulta na App Store mais ampla.

Além disso, os desenvolvedores podem optar por inserir algumas linhas de código em seus aplicativos para tornar os dados deles detectáveis no Spotlight, personalizando a forma como são apresentados aos usuários.

Múltiplos ícones de um app na tela inicial

Embora não seja uma novidade (ou, quem sabe, até mesmo um bug) do Spotlight propriamente dito, tudo indica o iOS 15 permitirá adicionar mais um ícone de um mesmo app à tela inicial, como divulgado por Benjamin Mayo, do 9to5Mac.

I have successfully used iOS 15 to focus on what I do the most. pic.twitter.com/UNr47w53yP — Benjamin Mayo (@bzamayo) June 8, 2021 Usei com sucesso o iOS 15 para focar no que mais faço.

Um dos possíveis motivos pelo qual a Apple poderá permitir que você adicione várias ícones de um mesmo aplicativo seria por conta do novo recurso Foco (Focus) do iOS 15.

Com ele, usuários podem desabilitar as páginas da tela inicial, dependendo do momento. Por exemplo: ao definir um perfil de trabalho, as páginas com apps de redes sociais e jogos podem ser ocultadas para evitar distrações. Da mesma forma, você pode definir um perfil pessoal para visualizar seus apps de streaming, entre outros — e alguns apps podem estar disponíveis em dois ou mais perfis.

Veremos como isso ficará nas próximas versões beta do sistema.

via PhoneArena, TechCrunch