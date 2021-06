iPadOS 15: app Arquivos ganhará barra de progresso e suporte a NTFS

O iPadOS 15 chegou com algumas novidades interessantes, mas que de forma geral, ainda não transformam o iPad em um substituto à altura do Mac. Porém, isso não significa que o sistema não tenha ganho mudanças que atendem ao público avançado/profissional: o aplicativos Arquivos ganhou duas novidades que atendem a essa galera.

A primeira delas é a implementação de uma barra de progresso na hora de copiar arquivos. Essa função já era esperada há bastante tempo e torna a tarefa de copiar e transferir arquivos no tablet muito mais fácil. Impressionante que uma função simples como essa não foi implementada antes, né?

A segunda novidade é o suporte à leitura de drives formatados em NTFS (New Technology File System) – um sistema de arquivos criado pela Microsoft na época Windows NT — ele já podia ser lido em Macs, e agora, está também nos iPads.

São atualizações importantes que, embora úteis, ainda não transforma o Arquivos em algo como o Finder, do Mac. Veremos ainda se as próximas versões beta do iPadOS 15 trarão outras mudanças a ele.

