Mail terá extensões como as do Safari no macOS Monterey

Além de novidades chegando ao Mail como parte do iCloud+, a Apple também anunciou que o seu cliente ganhará extensões no macOS Monterey.

Isso possibilitará novas capacidades ao Mail, com o chamado MailKit – uma API que permitirá a criação de extensões semelhantes às que vemos no Safari.

Haverá quatro categorias de extensões principais no MailKit:

Compor : extensões que fornecem novos experiências ao compor mensagens.

: extensões que fornecem novos experiências ao compor mensagens. Ações : extensões que aplicam regras personalizadas a emails recebidos, como categorizar um email por cores, movê-lo para uma caixa de entrada separada ou marcá-lo como lido ou sinalizado.

: extensões que aplicam regras personalizadas a emails recebidos, como categorizar um email por cores, movê-lo para uma caixa de entrada separada ou marcá-lo como lido ou sinalizado. Bloqueio de Conteúdo : extensões que bloqueiam certos conteúdos com base em critérios específicos no código HTML do email.

: extensões que bloqueiam certos conteúdos com base em critérios específicos no código HTML do email. Segurança de Mensagens: extensões de segurança as quais permitem que você assine, criptografe ou descriptografe emails recebidos e enviados.

A versão beta do Xcode 13 inclui templates para desenvolvedores criarem essas extensões. Na sessão da WWDC chamada “Mail App Extensions”, foi confirmado que as extensões poderão ser adicionadas a aplicativos de emails existentes no Mac e distribuídos pela Mac App Store.

As novas extensões substituirão os antigos plugins de email presentes no Mail — a Apple informou que esses plugins deixarão de funcionar em uma futura versão do macOS.

